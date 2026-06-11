El histórico Parque de Tráfico de Toledo volverá a abrir tras su cierre en 2019 para formar a escolares

El Parque de Tráfico de Toledo volverá a abrir sus puestas después de más de siete años cerrado. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado el acuerdo de colaboración que permitirá la recuperación y la reapertura del histórico Parque de Tráfico, junto al director comercial de Soliss Seguros, José Javier del Cerro, y el presidente de la Fundación CCM, José María San Román.

El proyecto se materializará mediante la firma de un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento, la Fundación Soliss, que asumirá la inversión, y la Fundación CCM, propietaria del parque, y contempla la rehabilitación integral de las instalaciones, cerradas desde el 2019, para que vuelvan a ser disfrutadas por todos los escolares de la provincia de Toledo que recibirán formación sobre educación vial.

Durante el acto, el alcalde ha destacado que acuerdo “supone mucho más que la reapertura de una instalación en la que se enseña educación vial, recuperamos un espacio emocional para la ciudad”. En este sentido, Velázquez ha agradecido la implicación y la voluntad de acuerdo de las dos fundaciones para colaborar, “y superar las barreras para solucionar los problemas y ser útiles a los ciudadanos”, ha señalado el alcalde.

Además, Velázquez ha avanzado que el parque también contará con la colaboración de la Policía Local que ofrecerá formación sobre movilidad y educación vial, “ya que se ha tratado de recuperar la esencia y el espíritu con el que estuvo funcionando prácticamente 50 años”.

Por último, el alcalde ha asegurado que las obras comenzarán a la mayor brevedad posible, para que, “ojalá a comienzos del 2027” los niños de la ciudad y de la provincia de Toledo, puedan disfrutar de este Parque de Tráfico al igual que lo hicieron sus padres y abuelos, disfrutando de momentos extraordinarios, y que lamentablemente desde 2019, no podemos hacerlo”, ha concluido Velázquez.

Un espacio que formó a miles de escolares

Desde la Fundación Soliss, su director comercial, José Javier del Cerro, ha subrayado que la recuperación del Parque de Tráfico constituye una apuesta por la educación, la seguridad y el futuro de los más jóvenes.

“Queremos devolver a Toledo una parte de su memoria colectiva y contribuir así a que nuevas generaciones puedan disfrutar de este espacio como ya hicimos muchos de nosotros”, ha asegurado.

Por su parte, el presidente de la Fundación CCM, José María San Román, ha recordado la vinculación de la entidad con el parque, y el compromiso con la puesta en marcha de este proyecto “largamente esperado”.

El futuro parque adaptará además sus contenidos a las nuevas formas de movilidad urbana, incorporando formación específica sobre el uso seguro de bicicletas y vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, contando para ello con el apoyo de la Dirección General de Tráfico.

Con esta iniciativa, Toledo recupera un espacio histórico que durante más de cincuenta años formó a miles de escolares y que volverá a convertirse en un referente de educación vial, convivencia y aprendizaje para toda la provincia.