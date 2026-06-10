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Toledo se 'hartará' de derbis en la temporada 26/27: los equipos del Grupo XVIII de Tercera Federación

Los resultados colocan hasta seis representantes de la ciudad toledana en el grupo de la quinta categoría del fútbol español

En la 26/27 el CD Toledo volverá a luchar por ascender a Segunda Federación

En la 26/27 el CD Toledo volverá a luchar por ascender a Segunda Federación / CD Toledo

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Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

A pesar de que el no ascenso del Toledo a Segunda Federación sigue doliendo en la capital de la región, esto permitirá un récord sin precedentes en el grupo XVIII de Tercera Federación durante la próxima temporada 2026/27.

De los 18 equipos que completarán este grupo, seis serán de la provincia: CD Toledo -con la continuidad de Borja Bardera todavía por ver-, CD Villacañas, que no consiguió acceder al play-off de ascenso, y CD Illescas, que se salvó en la última jornada. Pero para el récord anteriormente citado ha sido fundamental la actuación de los tres equipos toledanos que han ascendido a esta categoría: CD Villa, CD Torrijos y CD Noblejas.

Y es que a pesar de que el toledano se entretendría más con su equipo una categoría más alta, durante la temporada 26/27 va a disfrutar prácticamente cada mes de un derbi, debido a que tendrá hasta cinco competidores de su provincia.

Los equipos de Castilla-La Mancha en el Grupo XVIII

Más allá de la provincia de Toledo, con hasta seis representaciones, el resto de equipos de Castilla-La Mancha serán (hasta el momento):

  • Albacete: CP Villarrobledo, Huracán de Balazote, UD Almansa y Atlético Albacete.
  • Cuenca: CD Tarancón, Quintanar del Rey y San Clemente.
  • Ciudad Real: Manchego Ciudad Real, Yugo Socuéllamos y Villarrubia CF. Aunque, ojo, que a este elenco de equipos se podría sumar La Solana si el Atlético Albacete lograra el ascenso a Segunda Federación y dejara una vacante en el grupo.
  • Guadalajara: CD Marchamalo y Guadalajara B.

Noticias relacionadas y más

El Grupo XVIII de Tercera Federación va cogiendo forma. Y, a pesar de que todavía quedan más movimientos, la próxima temporada promete y mucho en la región castellanomanchega. ¿Será el año del Toledo? ¿Quién dará la sorpresa? ¿Quién no cumplirá sus objetivos? Todo por decidir. El aficionado ya cuenta los días.

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