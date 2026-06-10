Toledo se 'hartará' de derbis en la temporada 26/27: los equipos del Grupo XVIII de Tercera Federación

A pesar de que el no ascenso del Toledo a Segunda Federación sigue doliendo en la capital de la región, esto permitirá un récord sin precedentes en el grupo XVIII de Tercera Federación durante la próxima temporada 2026/27.

De los 18 equipos que completarán este grupo, seis serán de la provincia: CD Toledo -con la continuidad de Borja Bardera todavía por ver-, CD Villacañas, que no consiguió acceder al play-off de ascenso, y CD Illescas, que se salvó en la última jornada. Pero para el récord anteriormente citado ha sido fundamental la actuación de los tres equipos toledanos que han ascendido a esta categoría: CD Villa, CD Torrijos y CD Noblejas.

Y es que a pesar de que el toledano se entretendría más con su equipo una categoría más alta, durante la temporada 26/27 va a disfrutar prácticamente cada mes de un derbi, debido a que tendrá hasta cinco competidores de su provincia.

Los equipos de Castilla-La Mancha en el Grupo XVIII

Más allá de la provincia de Toledo, con hasta seis representaciones, el resto de equipos de Castilla-La Mancha serán (hasta el momento):

Albacete : CP Villarrobledo, Huracán de Balazote, UD Almansa y Atlético Albacete.

: CP Villarrobledo, Huracán de Balazote, UD Almansa y Atlético Albacete. Cuenca : CD Tarancón, Quintanar del Rey y San Clemente.

: CD Tarancón, Quintanar del Rey y San Clemente. Ciudad Real : Manchego Ciudad Real, Yugo Socuéllamos y Villarrubia CF. Aunque, ojo, que a este elenco de equipos se podría sumar La Solana si el Atlético Albacete lograra el ascenso a Segunda Federación y dejara una vacante en el grupo.

: Manchego Ciudad Real, Yugo Socuéllamos y Villarrubia CF. Aunque, ojo, que a este elenco de equipos se podría sumar La Solana si el Atlético Albacete lograra el ascenso a Segunda Federación y dejara una vacante en el grupo. Guadalajara: CD Marchamalo y Guadalajara B.

El Grupo XVIII de Tercera Federación va cogiendo forma. Y, a pesar de que todavía quedan más movimientos, la próxima temporada promete y mucho en la región castellanomanchega. ¿Será el año del Toledo? ¿Quién dará la sorpresa? ¿Quién no cumplirá sus objetivos? Todo por decidir. El aficionado ya cuenta los días.