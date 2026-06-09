El PAU Palacio avanza en Toledo: así será el nuevo barrio que conectará Buenavista y La Legua

La construcción de un nuevo barrio de Toledo, sigue tomando forma. El PAU Palacio, situado entre Buenavista y La Legua, ha iniciado una nueva fase de tramitación urbanística tras la publicación del proyecto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). El desarrollo contempla 575 viviendas, amplias zonas verdes y nuevos equipamientos públicos en una de las principales áreas de crecimiento de la ciudad.

Desde este martes 9 de junio se abre un plazo de veinte días hábiles para que puedan presentarse alternativas técnicas al programa de actuación urbanizadora, un trámite que permitirá continuar avanzando en la ordenación de este sector residencial ubicado en el oeste de la capital. El anuncio publicado en el DOCM recoge la apertura del procedimiento de adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora del sector PAU Palacio, promovido por la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Única de este ámbito. Durante el periodo de información pública podrán presentarse propuestas alternativas al proyecto inicialmente planteado, así como observaciones y alegaciones por parte de los interesados.

La activación de este procedimiento supone un nuevo avance para un proyecto urbanístico que comenzó su tramitación en octubre en 2025 y que afectará a una superficie estratégica situada entre dos de las zonas residenciales más consolidadas de la ciudad.

Un desarrollo con 575 viviendas en una superficie de cerca de 182.000 metros cuadrados

El PAU Palacio abarca la construcción de un total de 575 viviendas, de las que el 40% estarán destinadas al régimen de protección pública. Según la documentación presentada en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo, el sector contará además con una importante reserva de espacios libres y zonas verdes.

Ubicación del ámbito de actuación en relación al término municipal de Toledo / Anuncio DOCM Pau Palacio

El objetivo es crear un nuevo barrio integrado en la estructura urbana y conectado tanto con Buenavista como con La Legua, así como con los barrios de Valparaíso y Tres Culturas. En concreto, el ámbito afecta a una superficie de 181.716,05 metros cuadrados, definido por los siguientes linderos existentes:

La Vía de circunvalación TO -21 al norte

La Avenida Adolfo Suárez al sur

La calle de los Concilios al este

La línea de dominio público hidráulico del arroyo de la Era procedente del Estudio de Inundabilidad del mismo al oeste (situado delante de la tapia del Observatorio Geofísico)

La publicación de este documento no supone el inicio inmediato de las obras, pero sí un avance dentro del procedimiento administrativo. Una vez finalice el periodo de exposición pública y se resuelvan las posibles alternativas técnicas o alegaciones presentadas, el expediente pasará a una nueva fase que permitirá definir el diseño definitivo del futuro barrio, así como las condiciones económicas para su creación.