Juzgan a una mujer acusada de agresión sexual continuada a un menor de 14 años en Toledo

Un nuevo suceso impacta a los vecinos de Toledo. Hoy martes se ha celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial el juicio contra la acusada de agresión sexual continuada a un menor de 14 años en el año 2022. La Fiscalía solicita una pena de 10 años de prisión.

Juicio de la mujer acusada de agresión sexual continuada a un menor en Toledo

Juicio en la Audiencia Provincial de Toledo a una mujer acusada de agresión sexual continuada a un menor de 14 años en el año 2022. La Fiscalía solicita por este delito una pena de 10 años de prisión.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que la acusada conoció en 2021 a la víctima. Fue a través de una aplicación de videojuegos cuando el joven contaba con solo 13 años. Ella, por el contrario, tenía 22 años.

A partir de ese primer contacto en una aplicación de videojuegos, habría forjado una amistad, cada vez más estrecha. Se desarrolló hasta llegar a mantener una relación sentimental y relaciones sexuales completas cuando el menor tenía 14 ellas y ella 23. La mujer le aseguraba al joven en los mensajes que estaba enamorada de él y que quería que fueran novios.

Durante el mes de agosto de 2022, la acusada viajó a la localidad en la que vivía el chico de 14 años. Incluso, se alojó por unos días en la casa familiar de este. Posteriormente, el menor y su hermana fueron a la localidad de ella, alojándose también en su domicilio familiar.

Un mes después, en septiembre de 2022, la mujer viajó otras dos ocasiones, quedándose a residir, la segunda de ellas, en dicha localidad, pero en esta ocasión cogió una casa de alquiler. Desde el primer desplazamiento de agosto y hasta marzo de 2023, mantuvieron relaciones sexuales completas. En la mayoría de las ocasiones, fueron en el domicilio familiar de la víctima, cuya edad supuestamente conocía la acusada.

Según el Ministerio Público, los hechos constituyen un delito de agresión sexual continuada. Por este tipo de acciones se solicita la pena de diez años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y. Además, piden la prohibición de acercarse al menor a una distancia inferior a 30 metros y que durante doce años no pueda comunicarse con él por cualquier procedimiento.

Asimismo, solicita que se imponga la medida de libertad vigilada por tiempo de diez años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad.

En cuanto a la responsabilidad civil, solicita que la acusada indemnice al menor en la cantidad de 12.000 euros, con aplicación del art.576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.