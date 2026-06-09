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Ejercicios 2026 y 2027

La Diputación da luz verde al Plan Toledo Emplea+: así repartirá 21 millones de euros entre los municipios de la región

La Diputación de Toledo repartirá 21 millones de euros entre los municipios para crear empleo y fortalecer los servicios públicos hasta 2027

Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo

Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo / Diputación de Toledo

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María Saiz

María Saiz

La Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones directas del Plan Provincial Toledo Emplea+ para los ejercicios 2026 y 2027. De esta manera, los ayuntamientos de la región ya conocen el reparto de los 21 millones de euros con los que está dotado el programa, destinados a favorecer la creación de empleo en la región. Así como fortalecer los servicios públicos municipales y contribuir al desarrollo económico y social de los municipios de la provincia.

Esta resolución se produce una vez concluido el proceso de presentación y revisión de solicitudes, tras comprobarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria por parte de las entidades locales participantes. Se trata de un programa especialmente dirigido a los municipios de menor tamaño, ya que quedan excluidas las ciudades de Toledo, Talavera de la Reina, Illescas y Seseña. 

El Plan Toledo Emplea+ fue presentado el pasado mes de abril como una de las principales apuestas de la institución provincial en materia de empleo. La iniciativa cuenta con una dotación total de 21 millones de euros, de los cuales 12 millones se ejecutarán durante 2026 y los nueve restantes en 2027, con la previsión de favorecer más de 3.000 contrataciones en toda la provincia

Cada ayuntamiento contará como mínimo con una dotación de 9.000 euros

El vicepresidente primero y diputado delegado de Cooperación, Jesús Guerrero, ha destacado que esta resolución permite dar respuesta a una demanda histórica de los ayuntamientos y reafirma el compromiso de la Diputación con el empleo y los servicios públicos locales. Según ha señalado, se trata de una “inversión histórica” que ayudará a los municipios a poner en marcha proyectos, reforzar prestaciones municipales y generar oportunidades laborales para sus vecinos.

Una de las principales características del programa es su flexibilidad. Los ayuntamientos podrán destinar las ayudas tanto a la contratación directa de personas desempleadas para la realización de obras o servicios municipales como a la contratación externa de determinados servicios públicos. Además, ambas modalidades son compatibles entre sí, permitiendo que cada consistorio adapte los recursos a sus necesidades específicas.

Para determinar el importe de las ayudas se ha establecido un reparto que combina criterios de equilibrio territorial y atención a la realidad social y económica de los municipios. Así, todos los municipios contarán con una asignación mínima de 9.000 euros por anualidad, mientras que el resto de la financiación se distribuirá en función de la población y del número medio de desempleados registrados durante 2025.

Las bases también fijan una cuantía máxima de 240.000 euros por municipio para 2026 y 180.000 euros para 2027. Entre las localidades que alcanzan este límite máximo se encuentran Fuensalida, Ocaña, Torrijos y Yuncos. Asimismo, otros municipios como Quintanar de la Orden, Villacañas, Sonseca, Bargas, Mora, Madridejos, Consuegra o La Puebla de Montalbán recibirán importantes asignaciones para desarrollar actuaciones de empleo y servicios municipales.

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Las subvenciones permitirán sufragar los costes salariales y de Seguridad Social derivados de nuevas contrataciones, así como los gastos asociados a la prestación indirecta de servicios municipales. Además, la Diputación mantiene la posibilidad de anticipar hasta el 80% de la ayuda concedida en cada anualidad, una medida destinada a facilitar liquidez a los ayuntamientos y agilizar la puesta en marcha de los proyectos.

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