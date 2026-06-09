SELECTIVIDAD
Así ha sido el examen de Lengua y Literatura en la PAU 2026 de Toledo: de García Lorca a Bad Bunny
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha iniciado las pruebas académicas con una mezcla de contenidos clásicos y referencias a la cultura popular actual, incluyendo al artista urbano Bad Bunny
Casi 10.000 alumnos comenzaron este pasado lunes los exámenes de la PAU 2026 en Castilla-La Mancha. Un camino necesario para convertirse en universitarios que arracón con el primer examen, común para todas las modalidades de Bachillerato: Lengua y Literatura. Según han explicado desde la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la convocatoria ha transcurrido con total "normalidad" y sin incidencias destacables en los campus. No obstante, como ha señalado Amaya Romero, vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, el arranque de la PAU ha estado marcado por los "nervios típicos", sobre todo, durante los primeros llamamientos.
A los pocos minutos de concluir la primera prueba, han comenzado a circular en redes algunas de las preguntas del examen de Lengua y Literatura celebrado en el campus de la UCLM en Talavera de la Reina, donde se examinaron alrededor de 900 estudiantes, distribuidos en dos tribunales con 509 y 435 inscritos.
'La Mudanza' de Bad Bunny
En la prueba, el alumnado debía elegir entre desarrollar la Generación del 98 o el teatro de Federico García Lorca, dos de los contenidos clásicos de la literatura española. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la aparición de referencias completamente actuales en el examen.
En concreto, una de las cuestiones sobre variedades lingüísticas incorporaba un fragmento de la canción La Mudanza, del artista Bad Bunny, incluida en su álbum Debí tirar más fotos, lo que ha sorprendido a muchos estudiantes por el contraste con los autores habituales en este tipo de pruebas.
Como alternativa en esa misma pregunta, se ofrecía un texto de Javier Marías, dentro de un registro culto, en un examen en el que también se incluían referencias a escritores como Carmen Martín Gaite o David Trueba, además de un artículo publicado en El País. La mezcla de autores clásicos, contemporáneos y cultura popular ha generado comentarios entre los alumnos, que han destacado lo inesperado del enfoque del examen, especialmente por la inclusión de un artista urbano en una prueba académica de este nivel.
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