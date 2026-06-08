TRANSPORTE
Toledo sigue luchando y apelará junto a la Junta para que el AVE Madrid-Lisboa pase por la ciudad: "Es un punto estratégico"
Se prevé que el corredor Madrid - Lisboa en AVE esté listo para 2030 -en un viaje de cinco horas- y en 2034 este mismo se podrá completar en solo tres horas
Toledo sigue -y seguirá- luchando para que el AVE Madrid-Extremadura-Lisboa pase por la ciudad. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo volverán a actuar de forma coordinada para defender la llegada de la alta velocidad a la capital regional.
Ambas administraciones presentarán alegaciones conjuntas al nuevo estudio informativo planteado por el Ministerio de Transportes sobre la conexión ferroviaria con Extremadura, con el objetivo de garantizar que el futuro AVE continúe pasando por Toledo. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha insistido en la mañana de este lunes en que la infraestructura provisional planteada por el Gobierno central no puede considerarse una alternativa al trazado definitivo.
Según ha explicado, se trata de una conexión concebida para dar mayor flexibilidad a la red ferroviaria y mejorar la respuesta ante incidencias, pero sus características técnicas limitan considerablemente su capacidad. La solución prevista contempla una vía única y una circulación reducida de trenes, por lo que, a juicio del Ejecutivo autonómico, resulta insuficiente para asumir las funciones de una línea de alta velocidad.
Hernando ha recordado además que existe un amplio consenso político e institucional en torno al paso del AVE por Toledo. En este sentido, ha destacado que la propuesta fue impulsada inicialmente durante un Gobierno del Partido Popular y posteriormente desarrollada por el Ejecutivo socialista, lo que, en su opinión, demuestra que se trata de un proyecto respaldado por las principales fuerzas políticas del país.
Un paso por Toledo que sería "ventajoso" para todas las partes
Desde la Junta consideran que la inclusión de Toledo en el corredor ferroviario aporta ventajas tanto para los viajeros como para el desarrollo económico de la región. El consejero defendió que la capital regional desempeña un papel estratégico dentro del futuro eje Madrid-Extremadura-Lisboa y aseguró que excluirla supondría perder oportunidades de crecimiento y conectividad.
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