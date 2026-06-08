El Papa León XIV recuerda el cautiverio de San Juan de la Cruz en Toledo con unos versos de Rosalía

España está viviendo unos días históricos con la visita de León XIV al país. Aunque el Papa solo va a estar en tres lugares: Madrid, Barcelona y Canarias, lo cierto es que tiene otras muchas ciudades españolas en el recuerdo, como Toledo. Muchos esperaban que con el VIII Centenario de la Catedral Primada se incluyera a la localidad en el recorrido, aunque no ha sido así, sí que han estado presentes en uno de sus actos.

El Papa León XIV se acuerda de Toledo en su misa del Corpus

Posiblemente, el acto más multitudinario en la visita de León XIV en Madrid fue la misa que reunió a un millón de personas en la Plaza de Cibeles. El Papa León XIV dedicó parte de su homilía del Corpus Christi en uno de los episodios más duros de la historia espiritual española: el cautiverio de San Juan de la Cruz en el Toledo del siglo XVI.

El Pontífice quiso contar la prisión conventual en la que este personaje estuvo "en condiciones durísimas", durante el Corpus Christi de 1578. Este episodio estuvo marcado por un encierro extremo. San Juan de la Cruz estuvo sin luz, ni libros, simplemente con pan y agua.

Según contaban las crónicas de la época, San Juan de la Cruz estuvo ocho meses en esas condiciones aislado del mundo. Ahí fue componiendo gran parte de la obra que conocemos hoy. Para el Papa, este capítulo de la historia es un ejemplo de como la fe puede transformar una experiencia dolorosa.

El Papa León XIV saluda desde el papamóvil, en la plaza de Colón / Diego Radamés - Europa Press

Como contó el Papa, San Juan de la Cruz reconoció "desde la noche de aquella prisión la presencia escondida del Señor". Este episodio tan doloroso que ocurrió en Toledo, dio lugar a unos versos españoles conocidos en todo el mundo.

El poema del Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por fe dice "Qué bien sé yo la fuente que mana y corre, aunque es de noche". León XIV, a raíz de ese verso, ha compartido su reflexión, basada en que aunque te encuentres en las peores condiciones, a fe sobrevive y está presente a pesar de todo.

Seguro que muchas personas ubicaban o conocían este verso por ser de una canción de Enrique Morente que años después versionó Rosalía. Un tema muy conocido que lo que muchos no se imaginaban es que tenía su origen en Toledo.

'Aunque es de noche' es una de las primeras canciones de Rosalía. Incluida en el álbum de 'Los Ángeles', fue todo un éxito y para muchos uno de sus mejores sencillos.

El Papa también ha querido mandar un mensaje para todas las personas que celebran el Corpus en todo el mundo, la Semana Grande toledana. Explicó que: "No es una supervivencia folclórica o un simple adorno estético", sino una manifestación viva de la fe en la presencia del Señor Resucitado.

Este año en Toledo es muy especial para vivir la espiritualidad. Con el VIII Centenario de la Catedral Primada llegan muchas actividades para dar valor a la fe y el patrimonio histórico de la ciudad.