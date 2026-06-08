El Corpus de Toledo supera todas sus expectativas: 200.000 asistentes y sin “incidentes graves”

La celebración del Corpus de Toledo 2026 ha vuelto a ser todo un éxito, hasta el punto de convertirse en el más multitudinario de la historia. Fueron más de 200.000 asistentes los que estuvieron presentes en el Recinto Ferial de La Peraleda, demostrando que los toledanos han disfrutado al máximo de la Semana Grande. Además, se ha desarrollado sin incidentes graves entre los vecinos

El Corpus de Toledo reúne a más de 200.000 espectadores

El Ayuntamiento de Toledo ha compartido el balance de los resultados de la Semana Grande del Corpus Christi 2026. La vicealcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares; la concejal de Cultura, Ana Pérez; y el concejal de Festejos y Juventud, José Vicente García Toledano, han sido los que han compartido el análisis, calificando la edición como "un éxito rotundo, abrumador y redondo", lo que sirve para poner en valor la capacidad organizativa de la ciudad.

Según explica el Ayuntamiento, el de 2026 está considerado el Corpus más multitudinario de la historia. Gracias a la estrategia de centralizar los grandes espectáculos en el recinto ferial de La Peraleda, este escenario ha tenido una asistencia superior a las 200.000 personas.

Un éxito de asistencia que se ha traducido en un gran impacto económico para los feriantes. Han vivido "su mejor año" con llenos constantes en carpas, terrazas y atracciones, como ha recordado el concejal de Festejos. Además, entre los éxitos de la programación juvenil, ha destacado el primer ‘Interpeñas’ de la ciudad, en el que se duplicó la participación pasando de 18 a 39 peñas, así como el éxito del "tardeo" juvenil con Lucía de la Puerta.

Escolares en la ofrenda floral del Corpus de Toledo. / EPE

A pesar de que el Corpus de Toledo 2026 ha sido todo un éxito de asistencia entre los 15 días que ha durado el evento, por suerte no ha habido que lamentar grandes incidentes. En este sentido, la vicealcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, ha agradecido el civismo, la comprensión y la cooperación de todos los vecinos y residentes ante las restricciones de tráfico necesarias para el correcto desarrollo de los eventos.

El dispositivo especial de seguridad y emergencias que la vicealcaldesa ha calificado de "ejemplar". En total, fueron 737 servicios policiales realizados entre la mañana del 29 de mayo y la noche del domingo 7 de junio. De estos, 222 de ellos de carácter extraordinario.

En lo relativo a la movilidad, la vicealcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento habilitó tres grandes explanadas de tierra anexas a La Peraleda con capacidad para 3.500 vehículos dotadas con proyectores de luz extraordinarios. Es cierto que la masiva afluencia provocó retenciones puntuales en los accesos de entrada y salida. Especialmente ocurrieron el jueves de Corpus y el viernes 5 de junio con el concierto de Dani Martín.

Como destacó la vicealcaldesa Cañizares “la seguridad estuvo plenamente garantizada”. En cuanto al orden público, el fin de semana se saldó con solo tres altercados aislados y un total de tres detenidos entre las noches del viernes y el sábado.

"Si podemos hacer un resumen de este Corpus, es que Toledo ha vivido un Corpus multitudinario, pero sobre todo un Corpus seguro”, ha señalado Cañizares, al tiempo que ha destacado que “cuando miles de personas disfrutan de una semana de celebración con normalidad, significa que detrás hay muchos meses de planificación, por lo que la mejor noticia de seguridad que podemos dar en este Corpus es, precisamente, que apenas hay noticias", ha indicado la vicealcaldesa.

Los tres miembros del equipo de Gobierno han concluido su intervención reiterando su felicitación generalizada a “las miles de personas que han trabajado en la trastienda de las fiestas”, haciéndolo extensible a los floristas, la Junta Procorpus, el Cabildo, la Catedral, la Asociación de Amigos de los Patios, la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército, Bomberos y los voluntarios altruistas de Protección Civil.