La programación al completo del domingo de Corpus Christi en Toledo: vuelve Morante de la Puebla a la ciudad

El pasado jueves la procesión del Corpus Christi en Toledo -que es su día "más grande del año"- volvió a dejar emociones indescriptibles para los toledanos. Esta semana festiva en la ciudad encara sus últimos momentos, y este domingo se pondrá el broche final con una programación diversa.

Todo ello después de que comenzasen los festivos el pasado 29 de mayo, fecha desde la cual más de 50 artistas han pasado por la ciudad.

Todas las actividades programadas para el domingo

El evento más destacado de este domingo lo protagonizarán José Antonio Morante de la Puebla, José María Manzanares y Álvaro Lorenzo, que torearán a las 19 horas, de la mano de la prestigiosa ganadería de Zalduendo.

A las 22:00 horas, la Plaza del Ayuntamiento acogerá el concierto del grupo toledano Candela & Son, que cerrará las fiestas con un repertorio de música hispanoamericana y grandes éxitos de ayer y de hoy. A esa misma hora, el Recinto Ferial de La Peraleda será escenario del evento Radiolé Corpus Toledo 2026, una cita musical con entrada libre hasta completar aforo.

Además, durante la jornada continuará el servicio especial de autobuses entre Zocodover y el Recinto Ferial de La Peraleda, así como entre Benquerencia y La Peraleda, con horarios nocturnos especiales habilitados con motivo de las fiestas.