Todas las actividades del Corpus de Toledo hoy sábado: de los patios históricos a Natos y Waor
Natos y Waor, Recycled J y Cómplices protagonizan la oferta musical del día, mientras que la Ruta de Patios dice adiós
El Corpus Christi de Toledo entra en su recta final tras una edición especialmente significativa para la ciudad. Este año, la celebración ha estado marcada por dos importantes eventos: el VIII Centenario de la Catedral Primada y el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo.
Con la gran procesión del Corpus ya celebrada, la programación encara este sábado 6 de junio una de sus últimas jornadas con propuestas para todos los públicos que combinan religión, patrimonio, música, cultura y ocio familiar.
Subirán al escenario 'Cómplices' y 'Hijos de la Ruina'
La música volverá a ser protagonista de la jornada. Es el turno de uno de los conciertos más esperados del programa de este Corpus. En el recinto de La Peraleda, a las 22:00 horas, subirán al escenario Natos y Waor junto a Recycled J dentro de la gira "Hijos de la Ruina", una de las citas más destacadas para el público joven.
Mientras que para los más mayores, el dúo Cómplices, formado por Teo Cardalda y María Monsonís, actuará a la misma hora en la Plaza del Ayuntamiento con su conocido repertorio de pop melódico y romántico, repasando algunas de las canciones más reconocibles de varias generaciones
Último día para visitar los patios del Casco
Dentro de la programación cultural, hoy será la última oportunidad para disfrutar de la tradicional Ruta de Patios de Toledo, que este año ha incorporado novedades y propuestas culturales en distintos espacios del Casco Histórico. Los patios permanecerán abiertos de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas.
Dentro de esta programación destacan las visitas comentadas previstas a las 19:00 horas en distintos espacios participantes. Entre ellos figuran el Colegio de Arquitectos, en la calle Santa Úrsula, 11; el Espacio Singular de la calle Real, 2; el Salón Rico, en el Corral de Don Diego; y los jardines de la plaza de San Lucas.
La programación municipal también reserva espacio para los más pequeños. A las 19:00 horas, la plaza del Salón Rico acogerá la representación de "Caperucita Roja", un espectáculo de títeres dirigido al público infantil y familiar a partir de tres años.
Además, la Catedral Primada acogerá durante toda la jornada diversos actos litúrgicos. La programación comenzará a las 9:00 horas con la Santa Misa y la exposición del Santísimo Sacramento. Mientras, a las 19:00 tendrán lugar las Primeras Vísperas y la Santa Misa de la Solemnidad.
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