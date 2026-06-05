Programación del Corpus de Toledo 2026 hoy viernes: uno de sus días grandes con dos conciertos muy esperados

El Corpus de Toledo 2026 se encuentra en sus días de mayor actividad. Este fin de semana serán las jornadas con más vecinos y visitantes, coincidiendo con los festivos locales. Es la oportunidad perfecta para seguir disfrutando de la música y la fiesta, dos aspectos fundamentales en la programación de hoy viernes 5 de junio en Toledo.

Qué actividades puedes hacer hoy viernes 5 de junio por el Corpus de Toledo 2026

El Corpus de Toledo 2026 encara sus días grandes tras la procesión histórica que llenó ayer de vida y luz las calles de Toledo. Los vecinos ya disfrutan de sus días festivos y puente, lo que les permitirá disfrutar al máximo de las actividades programadas para hoy viernes 5 de junio.

Hoy la ciudad vibrará con dos grandes conciertos, muy esperados para los toledanos, demostrando que la música es una parte fundamental en esta celebración. Además, tienen públicos muy diferentes, para que todo el mundo encuentre su lugar: el XLI Festival Flamenco y la actuación de Dani Martín.

El Festival Flamenco Ciudad de Toledo volverá a ser una de las citas más esperadas del Corpus / Ayuntamiento de Toledo

El XLI Festival de Flamenco Ciudad de Toledo es una de las citas más emblemáticas del Corpus, muy esperada cada año. Será a las 22:00 desde la Plaza del Ayuntamiento. Se trata de un evento gratuito, para que cualquiera pueda acercarse a disfrutar.

Este festival anual está patrocinada por el Ayuntamiento y organizado en colaboración con la Peña el Quejío. Es una celebración muy especial que reúne a destacadas figuras del cante, toque y baile flamenco, como Segundo Falcón, Paco Jarana o Gregorio Moya.

Este viernes 5 de junio, hay uno de los platos fuertes de la programación del Corpus de Toledo 2026: el concierto de Dani Martín. Uno de los artistas referentes del panorama musical español llegará al Recinto Ferial de La Peraleda para celebrar sus 25 años en la música. Una fiesta por todo lo alto, más aún teniendo en cuenta que este año se han mejorado los accesos y se ha ampliado el aforo.

Dani Martín, Mago de Oz, Nil Moliner e Hijos de la Ruina convertirán Toledo en referente musical durante el Corpus 2026 / Instagram Dani Martín

Dani Martín repasará frente al público toledano sus grandes éxitos tanto de su etapa en solitario como en el grupo de El Canto del Loco. El concierto está diseñado para ser una gran fiesta de la música y revivir los recuerdos de cuando escuchamos esas canciones por primera vez. Además de que son temas muy conocidos, sin importar tu edad.

El concierto de Dani Martín en Toledo será hoy a las 22:00 desde el Recinto Ferial de La Peraleda. Las últimas entradas siguen disponibles, por 56 euros cada una. Aún estás a tiempo de conseguir a tuya y no perderte esta fecha tan señalada.

La Semana Grande toledana terminará este domingo 7 de junio. Hasta ese momento todavía quedan grandes actuaciones por delante, como el concierto de Hijos de la Ruina o el festival que ha preparado Radiolé para la ciudad.