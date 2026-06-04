Toledo y Toledo Ohio refuerzan en el Corpus el vínculo que dio origen a las 'ciudades hermanas' hace casi 100 años

La celebración del Corpus Christi 2026 ha servido para reforzar una de las relaciones más especiales de la ciudad de Toledo y que quizás muchos no conocían. El alcalde Carlos Velázquez recibió en el Ayuntamiento a la delegación institucional de Toledo Ohio. La unión histórica de la capital regional con la localidad estadounidense se aproxima ya al centenario, en lo que fue el inicio del concepto de 'ciudades hermanas'.

Toledo y Toledo Ohio refuerzan su vínculo histórico durante el Corpus

La procesión del Corpus 2026 ha sido la ocasión perfecta para volver a encontrarse. Aunque no lo parezca en un primer momento, son muchas las similitudes que unen al Toledo español con el de Ohio, más allá de su nombre. Así lo recordó el alcalde Carlos Velázquez en su intervención, destacando sus vínculos históricos, culturales y sociales: “somos dos ciudades orgullosas de su pasado y de su presente, que han crecido, se han desarrollado y han generado oportunidades en torno a dos ríos, el Tajo, en el caso de Toledo, y el Maumee, en el caso de Toledo Ohio, dos ciudades que han sabido convertir su patrimonio, su cultura y su diversidad en una fortaleza".

En este acto en el que recibieron a la delegación de Ohio recordaron como ambas ciudades compartían los valores de "apertura al mundo, el espíritu de acogida y la voluntad de seguir avanzando sin renunciar a nuestras raíces”. Una reunión en la que han destacado cómo se mantiene viva esta relación a pesar del paso de las décadas.

El alcalde de Toledo ha recordado como Toledo Ohio comparte los mismos valores desde 1934 / Ayuntamiento de Toledo

La relación entre Toledo y Toledo Ohio nació precisamente en una edición del Corpus hace casi 100 años. Fue en 1934 cuando una delegación de Estados Unidos llegó a la ciudad de Castilla-La Mancha por estas fechas.

Con la visita de la delegación institucional hace más de 90 años, se firmó el hermanamiento oficial entre ambas ciudades. Fue un hecho histórico en el mundo, ya que está considerado el primer acuerdo moderno de hermanamiento del mundo entre dos ciudades de distintos países.

Aunque se firmó en 1934, el acuerdo empezó a trabajarse mucho antes. Los contactos culturales y universitarios comenzaron a gestarse formalmente en 1931, según datos de la Toledo Sister Cities International (TSCI). Un momento curioso fue que en 1923, de manera informal, ya se acordó este hermanamiento.

En la primera visita de los estadounidenses, el entonces alcalde de Toledo, Guillermo Perezagua, emitió un bando municipal agradeciendo el caluroso recibimiento que la ciudadanía brindó a los delegados. Aquella pionera relación dio origen al concepto global de ‘ciudades hermanas’.

Visita de Toledo Ohio durante el Corpus de 1934 / Ayuntamiento de Toledo

Los motivos de esta sorprendente unión son muy variados. Las conexiones en las tradiciones históricas y culturales, la influencia de personajes históricos como El Greco o con motivo de la importancia para Toledo del damasquinado motivaron su hermanamiento.

En la actualidad, ambas localidades mantienen vivo este vínculo histórico a través de plazas, monumentos y comités activos en ambas orillas del Atlántico.

La delegación de Toledo Ohio encabezada por su alcalde Wade Kapszukiewicz pasará cinco días en la capital regional. Entre las actividades programadas destacan visitas guiadas por los emblemáticos patios toledanos, la asistencia a la tradicional Misa y Procesión del Corpus Christi en la Catedral Primada, así como la asistencia al parque Puy du Fou España.