Última hora del incendio en Toledo: desalojos en Nambroca y origen en la Academia de Infantería

Día grande para Toledo. Durante este jueves se celebra el Corpus Christi, con la procesión de la Custodia en la ciudad y numerosos eventos simbólicos. Un día que estará marcado todavía con el susto en el cuerpo del incendio que se inició ayer en la Academia de Infantería, que a esta hora ya se encuentra bajo control.

Durante el pasado miércoles la Academia de Infantería -ubicada en Toledo- sufrió durante unas prácticas un incendio que llegó a establecerse incluso en nivel 2 y obligó a evacuar de forma preventiva parte de la urbanización Las Nieves, en el municipio de Nambroca. Además, el incendio ha provocado que 200 hectáreas hayan resultado afectadas, según informan desde Infocam.

Tras la activación del operativo, se desplegaron seis helicópteros, cinco medios terrestres y 43 efectivos de Infocam para intentar controlar el avance de las llamas. A esta hora del jueves ya está "controlado totalmente el incendio", aseguran fuentes del Ayuntamiento a este periódico. Sobre las 21 horas del día de ayer, con la situación más controlada, se bajó al nivel 1.

El incendio, controlado: desde hace horas el incendio en nivel cero

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha explicado en esta mañana en su comparecencia ante los medios de comunicación que "en el campo de maniobras en la Academia de Infantería realizan numerosos trabajos desde hace años. Estoy convencido de que lo que sucedió ayer fue un accidente, y quiero agradecer también a todos los cuerpos de seguridad su esfuerzo, que lograron que ayer antes de la medianoche el incendio pasara a nivel cero. Tuve la oportunidad de acercarme ayer sobre las 17 de la tarde, cuando el viento todavía estaba fuerte, y el despliegue fue verdaderamente importante. Les felicito a todos ellos", concluyó.

Con el incendio controlado, es momento de que los toledanos disfruten de su día más célebre y esperado.