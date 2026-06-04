Estas son las carreras con los sueldos más altos y mayor salida laboral que se pueden estudiar en Toledo

La convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad se celebrará en la Universidad de Castilla-La Mancha los días 8, 9 y 10 de junio de 2026. Y la convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 29, 30 de junio y 1 de julio de 2026. Cada vez son menos días los que quedan, y por ello es necesario que los estudiantes revisen bien sus futuras opciones: posibles carreras a estudiar y su tasa de empleo, que es una de las claves a tener en cuenta por los futuros profesionales.

La salida laboral, la principal duda de los estudiantes

La decisión es muy complicada ante tanta oferta: ¿Qué estudiar? ¿Tiene salida laboral?

Son preguntas que se hace el estudiante y por ello desde la CRónica de Toledo hemos reunido todas las carreras que se pueden estudiar en Toledo, con sus notas de corte (del curso pasado), tasa de empleo y salario esperado. Ello ayudará a tomar esta decisión que es vital, ya que el 32% de los alumnos abandona la carrera después del primer año.

80.000 km² de universidad en Castilla-La Mancha: ¿Qué se puede estudiar en Toledo y fuera de él?

La universidad se asienta en la región sobre una superficie de casi ochenta mil kilómetros cuadrados que abarca a las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Guadalajara. El distrito universitario de la UCLM incluye a todas las provincias con excepción de Guadalajara, por lo que la institución cuenta con campus en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Asimismo, dispone también de sedes universitarias en Talavera de la Reina (Toledo) y Almadén (Ciudad Real).

En Toledo se pueden estudiar 19 grados y dobles grados: carreras con hasta cerca de un 98% de tasa de empleo como Enfermería se pueden estudiar en Toledo.

Las 19 carreras que se pueden estudiar en Toledo, con su tasa de empleo (1), sueldo esperado (2) y nota de corte (3) (elaborado por U-Ranking, un proyecto de la fundación BBVA) Esta clasificación se ha hecho teniendo en cuenta a los alumnos que acaban de terminar la carrera hasta 4 años más tarde. Es decir, aquel trabajador que terminó el grado hace 5 años, no entra en la media de este estudio. Enfermería (97,7% de tasa de empleo; 35.731€ de sueldo esperado y 11,26 de nota de corte)

(97,7% de tasa de empleo; 35.731€ de sueldo esperado y 11,26 de nota de corte) Ingeniería aeroespacial (95,5%; 35.409€; 12,253)

(95,5%; 35.409€; 12,253) Doble grado ADE y estudios internacionales (94,8%; 28.000; 11,739)

(94,8%; 28.000; 11,739) Doble grado derecho y estudios internacionales (94,8%; 30.000; 12,064)

(94,8%; 30.000; 12,064) Doble grado en derecho y ADE (90%; 28.000€; 5)

(90%; 28.000€; 5) Fisioterapia (85,8%; 24.587€; 10,628)

(85,8%; 24.587€; 10,628) Física (83,2%; 29.304€; 11,986)

(83,2%; 29.304€; 11,986) Ingeniería eléctrica (80,5%; 33.933€; 5)

(80,5%; 33.933€; 5) Bioquímica (78,7%; 26.761€; 11,15)

(78,7%; 26.761€; 11,15) Ingeniería electrónica industrial y automática (76.7%; 34.067€; 7,93)

(76.7%; 34.067€; 7,93) Arquitectura (74,7%; 28.204€; 9,963)

(74,7%; 28.204€; 9,963) Educación primaria (65,4%; 31.184€; 8,85)

(65,4%; 31.184€; 8,85) Derecho (52,6%; 31.254€; 5,63)

(52,6%; 31.254€; 5,63) Estudios internacionales (52,5%; 28.025€; 7,531)

(52,5%; 28.025€; 7,531) Humanidades y patrimonio (52%; 29.080; 5)

(52%; 29.080; 5) Ciencias ambientales (50,2%; 26.016€; 5,28)

(50,2%; 26.016€; 5,28) Administración y dirección de empresas (41%; 31.037€; 7,09)

(41%; 31.037€; 7,09) Educación infantil (41,8%; 27.096; 8,364)

(41,8%; 27.096; 8,364) Ciencias de la actividad física y del deporte (39,4%; 27.366; 9,04)

Hasta 64 grados distintos en la región: en el campus de Albacete conviven unos 7.000 estudiantes y se pueden estudiar grados como Medicina o Farmacia. En Ciudad Real, ciudad con unos 75.000 habitantes, hay unos 8.000 alumnos y dispone de facultades como la de Letras o Ciencias y Tecnologías Químicas. Por último, el campus de Cuenca acoge a unos 3.600 estudiantes y aquí se puede estudiar, entre otros, el grado en Bellas Artes, Periodismo o Enfermería. Todo lo que el alumno está pensando en estudiar se puede hacer sin salir de la UCLM, que es una de las mejores universidades de España.

Las carreras más demandadas en España, con su sueldo esperado y tasa de empleo (hasta 4 años más tarde de terminar la carrera)

Estas son las 108 carreras más demandadas en España, con su tasa de empleo y salario esperado / EPE

¿No sabes qué carrera elegir? Estas son algunas claves de una orientadora experta en ayudar a alumnos

El 70% de los alumnos de segundo de bachillerato no saben qué carrera elegir. Y el 32% abandona tras el primer año de carrera.

Por ello, hemos consultado con una experta en orientación laboral cómo afrontar este mar de dudas en una decisión que puede suponer un antes y después en nuestra vida.

Son recomendaciones de Carmen García (de la escuela Stepbystep), premio en 2019 a la innovación en orientación. Ha ayudado ya a más de 500 alumnos de forma individualizada, y en grupo a 1.000 niños y más de 4.000 familias.

Nos explica su metodología: ¿En qué basarnos a la hora de tomar la decisión?

Corazón, lo primero es pensar desde el corazón: quién soy, qué me importa, mis aptitudes, qué soy y qué es lo que quiero ser… De este punto pasamos a la cabeza. Cabeza, luego hay que meter cabeza para no engañarse: se me pueden dar muy bien las matemáticas, pero tengo que pensar a dónde va el mundo, en las notas de corte, razonar si esa carrera se estudia en X lugar…. Se trata de razonar los sueños y los impulsos. Pies, es el momento de la voluntad, el esfuerzo… una vez haya utilizado el corazón y cabeza, empiezan los pies con el trabajo. Es el momento de pasar del pensar al actuar.

Y sobre todo insiste a los jóvenes en que investiguen: que hablen con gente que ya está estudiando esa carrera, con personas que trabajan de ello, que se informen del sueldo... que investiguen muy despacio y, sobre todo, que vean el plan de estudios de cada opción.

E insiste en que un joven no se debe preocupar si siente que no tiene vocación, ya que "le pasa a la mayoría. Tomamos esta decisión de forma consciente, es un proceso en el que eliges cómo quieres que sea tu vida".

Y, por otro lado, lanza una crítica al sistema, "me parece un disparate que en 4º de ESO haya que decidir un bachillerato que corta el 60% de las opciones. Es un momento en el que te quitas de matemáticas porque se te dan bien o mal, sin pensar en las consecuencias".

Más del 30% de los alumnos en primero de carrera acaban abandonándola / / JESÚS DIGES

Que no tengan miedo a cambiar. Si no vas a ser feliz 50 años hay que pensarlo y dejarlo Carmen García — Orientadora laboral

Algunas claves que pueden ayudar

Afirma que "no hay ninguna receta y que cada persona es un mundo", pero estas son claves que suelen funcionar: