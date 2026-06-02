TRÁFICO
Estos son los lugares de Toledo donde más alumnos suspenden el examen práctico de conducir
Desde la autoescuela también denuncian la falta de examinadores en la ciudad, que acumula una lista de espera de dos meses para el examen práctico
El 21 de junio comienza el verano, y con ello llegan las prisas de, en especial, los jóvenes para obtener el ansiado carnet de conducir. Desde La CRónica de Toledo nos hemos propuesto que aprueben el máximo posible, y una autoescuela de Toledo como ‘Leo Cars’ (en avenida de Barber, 5) nos ha desvelado algunos trucos ‘infalibles’ para aprobar el teórico y el práctico.
Además, nos confiesan algunos de los puntos donde más exámenes prácticos se suspenden, que en especial son para ellos cuatro: el barrio de Santa Bárbara, con calles estrechas y poca visibilidad, en la comisaria de Policía Local "hay un un stop que les cuesta", también una gasolinera ubicada en la carretera de Navalpino porque "no hay señal de límite de velocidad y los alumnos se olvidan que hay que ir a 50 porque está en poblado", y por último el barrio de la Reconquista, con calles muy estrechas donde "los conductores pierden las distancias de seguridad".
60 días para examinarse del práctico
Desde la autoescuela también nos cuentan que tienen ahora 25 alumnos dando clases y "actualmente solo podemos presentar a 6 o 7 alumnos cada 15 días, lo que genera una cola de dos meses. Es mucho tiempo. Tenemos muy pocos exámenes y en Toledo andamos cortos de examinadores, ya que este año se han jubilado varios", explican desde Leo Cars. Y es una situación que se extiende prácticamente a todo el país.
Consejos para aprobar el examen práctico y teórico
Con respecto al práctico:
- No ir con prisas a presentarte. Siéntete preparado
- La observación es lo más importante en el examen
- Dar sensación de seguridad al volante es clave
- No ir más despacio de lo habitual. Ir como si fuera una clase
- No consumir tranquilizantes, porque pueden perjudicar más que ayudar
- Tener ciertos nervios es positivo, por lo que no te debe preocupar tener sensación de tensión
- Elegir para aparcar un hueco grande, ya que normalmente podemos seleccionarlo
- En las rotondas, sin prisa. Esa velocidad hace suspender con mucha frecuencia
- Respetar mucho los carriles, no pisar nada que no se pueda
- ¡Y mucho ojo en los semáforos y resto de señales!
Y al teórico:
- Lo más importante es ir a clase, ya que los profesores resuelven dudas
- No estudiar de memoria, sino intentar entender el temario
- Hacer, mínimo, dos o tres test al día. Se pueden hacer más, pero no hay que saturarse en exceso
- Dos meses o tres de preparación. Que no te puedan las prisas
- Cuando falles una pregunta, acudir al libro o al profesor
- Para presentarse hay que aprobar por lo menos 9 de cada 10 test que hagas
- Contestar primero a las que te sabes seguro, sin ninguna duda
- ¡No cambiar las respuestas! La primera idea suele ser la acertada
- Usar la lógica. Muchas preguntas se sacan así
- Saberse bien la utilización de la vía y el factor humano
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