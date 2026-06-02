Cuenta atrás para el 'nuevo' parque de la Vega de Toledo: ya hay fecha para su inauguración

Confirmado por Carlos Velázquez, alcalde de Toledo: la reapertura del parque de la Vega tendrá lugar el viernes 19 de junio. Y no solo eso, durante todo ese fin de semana tendrán lugar diversas actividades programadas en el entorno del parque. Esa jornada también se abrirá al tráfico el Paseo de Merchán, después de estar cerrado durante los últimos cuatro meses.

"Queremos que sea una gran fiesta de la ciudad de Toledo, una gran fiesta y una celebración en torno a un parque tan querido como es la Vega", explicó recientemente el mandamás del ayuntamiento. También ha explicado que se ha elegido esta fecha para su reapertura porque "los nuevos establecimientos hosteleros ya podrán funcionar, aunque quizás no en su configuración final".

Lo que para entonces todavía no estará preparado será la Casa de Corcho, que más allá del reciente incendio que sufrió, tenía prevista una serie de trabajos con una inversión de unos 150.000 euros.

El incendio de la Casa del Corcho de Toledo, en imágenes / EPE

Un parque de La Vega totalmente renovado

Las obras comenzaron a principios de mayo de 2025, y ahora los toledanos disfrutarán de seis nuevos quioscos -seguirán estando churrería Catalino y el quiosco de encurtidos de Julián-. A los dos quioscos históricos de la ciudad que continuarán se les suma uno de la sociedad Hevico Gestión SL, otro de Bar La Turvia SL y otro regentado por el grupo Nuevo Almacén, además de uno destinado a horchatería.

Además de todo ello, se inagurará un nuevo mirador hacia la Puerta de Bisagra y una 'entrada imperial' con diversas estatuas. Desde el Ayuntamiento de Toledo buscan con estas actuaciones que el parque vuelva a ser el epicentro de la vida cultural y social de la ciudad, junto a la Plaza de Zocodover. Por ello, en este parque se celebrarán desde ahora diversas ferias, para fomentar la actividad en el recinto. Algunas ya han sido confirmadas como la de FARCAMA, Sabor Toledo o la feria del libro. A ello se le sumarán diversas actividades musicales y culturales durante los fines de semana.