Una única empresa explotará el servicio de autobuses Toledo-Madrid con la licitación que saldrá este junio

Cada día, miles de personas cogen el autobús en la línea Toledo-Madrid. Este servicio conectado a los vecinos de la capital regional con el intercambiador de Plaza Elíptica en solo 50 minutos, con un trayecto en cada sentido cada media hora, además de otro recorrido que va haciendo paradas por diferentes pueblos de la provincia. Este mes de junio, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sacará a concurso la nueva licitación de las concesiones de transporte público por carretera para esta línea.

El Ministerio de Transportes licitará este mes la línea de autobuses Toledo-Madrid

El Ministerio de Transportes licitará este mes de junio la línea de autobuses Toledo-Madrid para que solo una empresa la explote. Es una información exclusiva del ABC, que cuentan que así se lo han trasladado esta semana responsables ministeriales a los ayuntamientos de municipios como Villaluenga de la Sagra o Yuncler.

Es importante destacar que la futura adjudicación del servicio será para una única empresa. Ahora mismo, hay dos compañías encargadas de esta línea: Alsa y Samar. En las conversaciones que se mantuvieron entre el Ministerio y los representantes de los ayuntamientos, el Gobierno Central explicó que se ha realizado un estudio de demanda para garantizar los servicios y frecuencias de autobuses necesarios para llegar a la capital de España.

Los autobuses Toledo-Madrid estarán explotados por una sola empresa / Estudio A. I. A.

La reunión que mantuvieron con las diferentes localidades de Toledo fue el pasado 19 de mayo. Desde los diferentes ayuntamientos municipales, volvieron a pedir poder disfrutar de un transporte digno y adaptado a las necesidades reales de los vecinos. Se trata de una reclamación en la que llevan años trabajando y que esperan que tenga solución gracias a esta nueva medida.

Hasta 2.301 firmas recogidas fue la prueba vecinal que los Ayuntamientos de Villaluenga de la Sagra y Yuncler aportaron a la reunión. Demuestran así que es una demanda que no para de crecer.

Entre las peticiones de los vecinos de este municipio, están las de ampliar las frecuencias de autobús con destino a Toledo y Madrid para atender el aumento constante de usuarios. Es una medida que debería llegar en respuesta al notable crecimiento de viajeros que dependen diariamente del transporte público.

Del nuevo contrato que adjudicará el Ministerio de Transportes aún se desconocen muchos datos. No se sabe la fecha exacta en la que saldrá a concurso, el tipo de condiciones o la inversión.

En la ciudad de Toledo, en las últimas semanas, han llegado importantes novedades en materia de movilidad. Por un rato, el Ministerio de Transportes confirmó que la parada del AVE por la Estación de Tren de Santa Barbará está garantizada, aunque no será de momento. Van a crear un ramal que aseguran que es de carácter provisional, que pasará por la localidad de Bargas, para mejorar las conexiones en los viajes entre Madrid y Extremadura.

Además, durante el pasado mes de mayo, Renfe aumentó las plazas de los trenes Toledo-Madrid con salida a las 6:25 y 6:50. Es un servicio que escogen muchas personas a diario, ya sean residentes en Castilla-La Mancha que van a trabajar a la capital de España, como turistas.