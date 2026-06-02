El CB Toledo marca su mejor triple: el máximo anotador de la historia de la ACB, Alberto Herreros, se incorpora al club

El CB Toledo sigue dando pasos hacia delante. Y vaya pasos. Este club nació en julio de 2025 con el objetivo de devolver el baloncesto profesional a la capital castellanomanchega, y en su primera temporada en Segunda FEB la han finalizado en novena posición después de cosechar 14 victorias y 12 derrotas.

El proyecto tan solo acaba de empezar. Al menos eso aseguró recientemente el presidente del club a La Tribuna de Toledo, afirmando que "el club va a seguir en Toledo y el Ayuntamiento nos va a apoyar para llevar a cabo diversas mejoras en el Javier Lozano". Y la última novedad del club ha sido la incorporación de una leyenda de este deporte como Alberto Herreros (Madrid, 1969), que ayudará desde los despachos con su gran y amplio criterio.

Este jugador dio en 2005 la liga ACB al Real Madrid con un triple memorable, además de poseer en sus vitrinas personales tres Euroligas, nueve Ligas, siete Copas, nueve Supercopas, una Intercontinental y una ULEB. Casi nada. 'Fichajazo' de manual el que ha realizado el CB Toledo, que quiere soñar en grande, y con esta incorporación está más cerca de comenzar a lograr objetivos importantes.

En la ACB disputó 17 temporadas entre el Estudiantes y Real Madrid, acumulando en su marcador 654 encuentros y 9.759 puntos que le convierten en el máximo anotador de toda la historia de la competición. Detrás suya completan el ranking Jordi Villacampa, con 8.991 puntos, y Brian Jackson, con 8.651.

No es una posición que pille por sorpresa al exjugador, ya que después de dejar el deporte en activo se incorporó al equipo técnico del Real Madrid de baloncesto, desempeñando la función de director deportivo desde la temporada 2005-2006 hasta 2025. Desde entonces el director deportivo del club blanco es Sergio Rodríguez, más conocido como 'Chacho'.

Y ya tiene trabajo el madrileño, ya que recientemente el club toledano anunció que su entrenador, Sergio Vicente, no continuará. El proyecto del CB Toledo ilusiona y mucho a sus aficionados, que tienen grandes esperanzas en la próxima temporada, la 26/27.