Toledo se blinda para el Corpus: cortes, restricciones y autobuses especiales en todo el Casco Histórico

La ciudad de Toledo se enfrenta a una de sus semanas de más actividad gracias a la celebración del Corpus Christi 2026. Una extensa programación como la de esta fiesta, tiene como consecuencia que haya restricciones en la movilidad. Los vecinos tienen por delante unos días con modificaciones importantes en los horarios del transporte público.

Restricciones en la movilidad de Toledo con motivo de la celebración del Corpus 2026

A partir del miércoles 3 de junio, el Ayuntamiento de Toledo pondrá en marcha un dispositivo especial de tráfico y movilidad con motivo de la celebración del Corpus Christi 2026. Estas medidas incluirán cortes de circulación, restricciones de acceso al Casco Histórico y servicios especiales de autobuses urbanos. Son actuaciones pensadas para facilitar los desplazamientos durante los días de mayor afluencia.

El dispositivo especial de movilidad comienza el miércoles 3 de junio, coincidiendo con la Ofrenda Floral en la plaza del Ayuntamiento. A partir de las 10:00 y hasta las 12:30 horas, se cortará el tráfico, incluida la carga y descarga, en este emplazamiento.

Durante los días del Corpus 2026, Toledo tendrá importantes cortes de tráfico / Ayuntamiento de Toledo

Además, también el 3 de junio, en esta ocasión desde las 17:00 horas hasta las 15:30 horas del jueves 4 de junio, se cortará el tráfico en el acceso desde la puerta de Bisagra hacia la plaza de Zocodover. Esta zona es una de las de mayor afluencia o actividades programadas para la celebración de la fiesta.

Durante este periodo, las únicas personas que tendrán permitido el acceso de forma excepcional serán los residentes, servicios y alojamientos hoteleros. Se permitirá el paso de taxis en el tramo entre la puerta de Bisagra, la bola del miradero y la calle Venancio González hasta la salida de la calle Núñez de Arce.

El paso también estará permitido para los vecinos de Toledo que reisdan entre la zona del Cristo de la Luz y el Cambrón, con el límite de la calle Alfileritos. Igual ocurrirá con los residentes de la calle Núñez de Arce y el callejón de San José, quienes deberán acceder en sentido inverso desde la calle Venancio González.

Los hoteles de Toledo también rozarán el lleno con la celebración del Corpus. El dispositivo de movilidad facilitará el acceso a los hoteles Abad Toledo, Real, Puerta Bisagra, Arrabal y Virgen de la Estrella. Para los hoteles Imperio y Centro, se podrá llegar a ellos en función de las circunstancias del momento.

Restricciones al tráfico por el recorrido procesional durante el Corpus de Toledo Para los cortes de tráfico con motivo de la procesión del Corpus Christi, a partir de las 18:00 horas del miércoles 3 de junio y hasta las 15:00 horas del jueves 4, se realizarán cortes de tráfico para impedir el acceso de vehículos al itinerario procesional en los siguientes puntos: San Juan de la Penitencia y plaza de San Justo hacia la calle Sixto Ramón Parro.

hacia la calle Sixto Ramón Parro. La plaza del Ayuntamiento.

Las calles Rojas y Ciudad , desde la plaza de El Salvador.

, desde la plaza de El Salvador. La plaza de Tendillas , estará cortada hacia las calles Navarro Ledesma y Cardenal Lorenzana.

, estará cortada hacia las calles Navarro Ledesma y Cardenal Lorenzana. Se cortará el acceso a la plaza de Valdecaleros por Aljibillos.

La plaza y cobertizos de Santa Clara se cortará el tráfico hacia la calle Alfileritos.

se cortará el tráfico hacia la calle Alfileritos. El Cristo de la Luz, excepto para vecinos que cuenten con garaje exclusivamente.

excepto para vecinos que cuenten con garaje exclusivamente. La calle Matías Moreno será de paso exclusivo de vecinos, incluidos los de Valdecaleros.

será de paso exclusivo de vecinos, incluidos los de Valdecaleros. El paseo de Recaredo sufrirá un corte circunstancial hacia la puerta del Cambrón.

sufrirá un corte circunstancial hacia la puerta del Cambrón. El jueves 4 de junio, entre las 7:00 y las 15:00 horas, se sumará un corte específico en la calle Cervantes, salvo para taxis, vecinos acreditados, hoteles y garajes de la zona.

Pero no todo van a ser restricciones o cortes de tráfico. Con el objetivo de facilitar los desplazamientos durante el Corpus de Toledo 2026, desde las 18:00 horas del miércoles 3 de junio y hasta las 15:30 horas del jueves 4 de junio, la terminal provisional de autobuses urbanos se trasladará a las dársenas de la Ronda del Granadal, en las inmediaciones de la plaza de Zocodover.

Además, habrá servicios especiales de autobús entre Zocodover y el recinto ferial de La Peraleda los días 3, 4, 5 y 6 de junio. Las salidas serán continuadas desde las 21:00 horas y el servicio se extenderá hasta la madrugada.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a vecinos y visitantes planificar sus desplazamientos con antelación, utilizar preferentemente el transporte público y atender en todo momento las indicaciones de Policía Local y personal de movilidad para garantizar el buen desarrollo de la festividad.

El concejal de Movilidad ha explicado que este operativo tiene como objetivo “garantizar la seguridad, favorecer el normal desarrollo de los actos programados y facilitar la convivencia entre la actividad festiva, los residentes y la movilidad en el Casco Histórico”.