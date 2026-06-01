Toledo quiere tener parada en el AVE Madrid - Lisboa, y el Ayuntamiento presiona al Ministerio de Transportes para que sea una realidad

Se prevé que el corredor Madrid - Lisboa en AVE estará listo para 2030 -en un viaje de cinco horas- y en 2034 este mismo se podrá completar en solo tres horas, ya con la conexión de alta velocidad terminada.

Esta línea, según lo que se conoce hasta el momento, va a estar dividida en tres grandes bloques: Madrid-Oropesa, Talayuela-Plasencia y Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz. Al otro lado de la frontera, continúa por Badajoz, Caia, Elvas, Évora y Lisboa.

Actualmente la ciudad de Toledo no aparece en este trazado, y desde el Ayuntamiento toledano recientemente han instado al Ministerio de Transportes y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a garantizar la parada del AVE en Madrid-Lisboa.

El Ayuntamiento de Toledo se pone serio con el AVE Madrid-Lisboa / Ayuntamiento de Toledo

Esta conexión reduciría los tiempos de nueve a tres horas

Actualmente, el toledano tiene que completar un viaje de unas nueve horas para llegar a la capital portuguesa (si no es en avión). Primeramente ha de ir hasta Madrid para, en la capital española, coger un autobús de siete horas y media hasta llegar a la ciudad del país vecino.

La otra opción existente es ir en avión desde Madrid. Pero el denominador común es desplazarse de su ciudad para tener la posibilidad de ir hasta Lisboa. De confirmar la parada del AVE en la capital castellanomanchega, la ciudad ganaría una conexión de nivel, mejorando las prestaciones de la ciudad. Desde el Ayuntamiento seguirán pendientes de las decisiones y comunicaciones del Ministerio para confirmar que finalmente tendrán parada.

El Ayuntamiento también quiere abrir, por fin, el Museo Postal

El pleno municipal también aprobó el pasado sábado, con los votos a favor de PP y VOX, instar al Gobierno de España, a través de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, a proceder a la apertura del Museo Postal y Telegráfico de Toledo, en coherencia con el avanzado estado de ejecución del proyecto y los compromisos públicos adquiridos.

Este proyecto, fue anunciado oficialmente en marzo de 2021 por Correos junto con el Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, fijándose entonces una previsión de apertura para finales del año 2022, una previsión no se cumplió, y ya en el año 2023, la entonces alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, señaló que las obras se encontraban en una fase muy avanzada de ejecución, prácticamente finalizadas, sin que ello se tradujera en la apertura del museo.

A día de hoy no hay una fecha marcada para su apertura, y por ello desde el consistorio 'presionan' para que se haga realidad.