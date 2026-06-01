Inés García, pareja de Lamine Yamal, se crio en esta exclusiva urbanización de Toledo: amplios jardines y casas de 500.000 euros

Inés García se ha convertido en una de las personalidades del momento, tras confirmar su relación con el futbolista del F.C. Barcelona Lamine Yamal. Desde que se confirmó su relación, han surgido muchas noticias falsas sobre la joven, como su origen. Lo cierto es que la influencer es de Toledo, concretamente del municipio de Pepino, muy próximo a Talavera de la Reina.

La urbanización de Toledo en la que creció Inés García

Aunque muchas personas han dado por hecho que Inés García es de Sevilla, lo cierto es que se trasladó a esta ciudad para estudiar su carrera universitaria. Sus orígenes están en Castilla-La Mancha, concretamente en la localidad de Pepino, provincia de Toledo.

En su perfil de Instagram, las primeras publicaciones de la joven son precisamente en el entorno de Talavera de la Reina, donde se encuentra este municipio. De hecho, todavía conserva imágenes de su graduación en IES Padre Juan de Mariana junto con varios vecinos de la localidad.

Inés García, nueva pareja de Lamine Yamal, se crio en una de las urbanizaciones más exclusivas de Toledo: Prado del Arca. Esta zona residencial en Pepino y muy cerca de Talavera de la Reina, destaca por estar formada por chalets independientes y parcelas muy amplias.

Hay que recordar que Pepino, el pueblo en el que creció Inés García, es el más rico de Toledo, con una renta media anual de 38.282 euros en 2023 y un crecimiento del 5,6% en comparación con el año 2022. Eso se traduce en viviendas de precios muy altos, sobre todo tratándose de esta lujosa urbanización.

La vivienda más económica que se oferta en la actualidad en la urbanización Prado del Arca cuesta 380.000 euros. Se trata de una casa con 232 metros cuadrados, cuatro habitaciones y garaje incluido. Su punto fuerte es el espectacular jardín, lleno de verde y con una piscina para sobrevivir los calurosos veranos toledanos.

Por el contrario, la casa más cara que se oferta en Pepino cuesta 585.000 euros. Con siete habitaciones, se distribuye en 467 metros cuadrados. Puede presumir de tener un impresionante porche, con vistas a la piscina, para disfrutar de la tranquilidad de esta zona residencial. De media, el metro cuadrado en la urbanización en la que creció Inés García cuesta en la actualidad 1.322,4 euros.

Prado del Arca ha experimentado un crecimiento constante desde mediados de los años 2000. Según datos basados en el padrón municipal, en 2010 tenía alrededor de 550 habitantes y en 2024 terminó con más de 800 residentes.

Inés García desde su pueblo Pepino, en la provincia de Toledo / Instagram

Al margen de lo que pueda parecer al ser una urbanización residencial, tiene una larga lista de servicios cerca para sus vecinos. Hay grandes supermercados, como Mercadona o Carrefour. Además, cuenta con grandes centros educativos en Pepino o en Talavera de la Reina, como el instituto en el que se formó la influencer. El IES Padre Juan de Mariana fue el primero en la comarca en ofrecer la modalidad de bachillerato nocturno para adultos y a nivel internacional participa de forma activa con la Hydrogen Academy.

En el caso de Pepino, este municipio de Toledo cuenta con unos 3.000 habitantes. En este municipio hay 341 empresas dedicadas a la industria, 42 a la construcción, 29 a negocios como el comercio, hostelería o transportes y 106 a información y comunicaciones. En total, como contó el alcalde a este medio, son 13 las urbanizaciones que componen este municipio, siendo la de Prado del Arca la más conocida.