Toledo roza el lleno hotelero gracias al Corpus con precios que superan los 2.000 euros por dos noches

Como cada año, el Corpus vuelve a ser uno de los grandes reclamos turísticos que se traduce en las reservas de los hoteles. Los alojamientos del Casco Histórico aseguran a La CRónica que están prácticamente completos para el fin de semana del 5 al 7 de junio.

Los hoteles de Toledo rozan el lleno hotelero gracias a la celebración del Corpus

Para los hoteles de Toledo, tras los festivos del Puente de la Constitución y Semana, son sus mejores fechas, todo un éxito para los visitantes nacionales. Además, este año, la Semana Grande se une al VIII Centenario de la Catedral Primada para seguir sumando seguidores por las calles.

Para los alojamientos toledanos, es una buena noticia que el Corpus caiga en junio, en lugar de en mayo. Consideran que en el sexto mes del año son más las personas que se animan a acercarse a la ciudad. Cuando se celebra en mayo, pierde fuerza por estar tan próximo de otros festivos como el Día del Trabajador, en el que los turistas ya han viajado y necesitan ahorrar.

En 2026, todo está de cara para que termine siendo otra exitosa y completa edición del Corpus.

Es cierto que el Corpus de Toledo, especialmente en los últimos años, se ha convertido en otro atractivo turístico para los visitantes, pero los hoteles de la ciudad están convencidos de que hay factores que provocan que no sea tan popular. Para empezar, los días de celebración son festivos solo en unos pocos puntos de España, así que no todo el mundo puede acercarse a vivir esta celebración.

Turistas paseando por Toledo / Europa Press

En las ciudades en las que es sí es un día libre, prefieren vivirlo desde sus propias localidades o bien irse a otros destinos diferentes, donde no se vayan a encontrar la misma fiesta. Alojamientos como el YIT Puerta Bisagra nos cuenta que los turistas prefieren aprovechar las fiestas nacionales para acercarse a Toledo. El éxito total es entre los jubilados, que cuentan con más disponibilidad para desplazarse.

Desde los hoteles explican que en los meses de verano baja la ocupación porque con el calor no mucha gente elige Toledo como destino. Consideran que junio es su último mes bueno antes de la bajada de reservas por los meses de vacaciones de verano. Gracias al Corpus, tienen un impulso muy potente para sobrepasar los meses más complicados del año.

Los hoteles del Casco Histórico coinciden en asegurar que es un viaje muy popular entre grupos. Algunos alojamientos, como el Hotel Real, tienen reservas de grupos grandes de 40 personas que ya han limitado su disponibilidad para este fin de semana.

Es el perfil que más habitual de estas fechas, tanto organizados por agencias como por grupos de amigos. Sus integrantes suelen tener entre 50 y 70 años y muchos de ellos son repetidores de esta experiencia.

No solo es complicado encontrar habitación por la disponibilidad, también por los precios. Es uno de los grandes reclamos turísticos de la ciudad y eso se nota en las tarifas.

Para el fin de semana del Corpus, no hay alojamiento por menos de 350 euros las dos noches y el precio más alto supera los 2.000 euros. Sin embargo, del 29 al 31 de mayo, el alojamiento más económico cuesta 150 euros y el de precio más elevado está en los mil.