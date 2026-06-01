Toledo celebró con éxito la primera edición de Interpeñas Weekend: 38 peñas de la ciudad festejaron su propio 'Grand Prix'

La primera edición de Interpeñas Weekend, celebrada este pasado fin de semana en Toledo, ha sido todo un éxito. Este concurso ha reunido a las peñas de la ciudad en un formato inspirado en el clásico Grand Prix, lo que ha logrado convertir el Recinto Ferial de La Peraleda en el epicentro de la convivencia, juego y diversión.

En total han participado 38 peñas y ha sido la muestra de que, posiblemente y visto el éxito, se consolidará como una parte más de las fiestas del Corpus de la ciudad. "El Ayuntamiento seguirá impulsando iniciativas que fortalezcan el papel de las peñas como protagonistas del Corpus", ha señalado José Vicente García-Toledano, concejal de Juventud y Festejos.

El Recinto Ferial de La Peraleda acogió el pasado sábado la entrega de premios que ha contado con la participación de Marta Menéndez, Strategy & Marketing Director de Cerveza LA SAGRA. Las peñas que se hicieron con algunos de los premios fueron las siguientes:

Premios Gran Reto Interpeñas

Primer Premio : 'La orden del último trago' -1000€

Segundo Premio: 'La Penúltima Ronda' – 500€

Tercer Premio: 'Los carcas y las musas' – 250€

Premios Concurso de camisetas