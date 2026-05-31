Borja Bardera quiere continuar en el Toledo: "La sintonía con el club es buena, aunque no depende solo de mí"

Toledo todavía llora un nuevo chasco deportivo. Parecía que este, por fin, iba a ser el año. Durante meses fue uno de los pocos equipos invictos del panorama nacional, además de líder del grupo 18 de Tercera Federación... Pero llegó el último mes de competición y todo se comenzó a truncar.

Varios tropiezos abocaron a los play-offs de ascenso, un sueño que terminó definitivamente el pasado domingo, después de la derrota en casa frente al filial del Albacete. Para algunos es un fracaso. Para Borja Bardera, el míster, ha sido una "desilusión". Y con el final de temporada llegan las preguntas: ¿Qué pasa ahora? ¿Continuará Bardera al frente del banquillo?

Primeras conversaciones club - Bardera y las sensaciones son "buenas"

Las sensaciones son buenas entre el club y Borja Bardera. El míster quiere continuar porque, como él mismo afirma a La CRónica de Toledo, ha venido "para ascender al Toledo y llegar juntos al fútbol profesional". Confiesa que "el martes nos reunimos por primera vez directiva, cuerpo técnico y plantilla. Ha llegado el momento de tener conversaciones, y yo tengo buena sintonía con el club".

Cree que ha sido una "buena temporada. Ahora son días complicados mentalmente porque lo hemos tenido cerca. Durante la 25/26 hemos vivido momentos muy bonitos como la Copa Federación o la Copa del Rey, pero no hemos logrado lo más importante".

Ha sido una buena temporada, pero no hemos cumplido el objetivo más importante, que era el ascenso Borja Bardera — Entrenador del Toledo

Y no lo duda ni un solo segundo. "El Toledo es para mí muy especial y he venido para ascenderlo. No depende solo de mí, pero se tome la decisión que se tome estará consensuada y será lo mejor para ambas partes", explica. Ya se encuentra en conversaciones con el club, y nos confiesa que de aquí a diez días habrá una decisión tomada. Detalla que él quiere continuar, pero necesita sentirse "valorado. Queremos un proyecto continuista y yo sentirme parte de él. Es lo más importante".

Su objetivo es "llegar al fútbol profesional en los banquillos", pero quiere hacerlo "con el Toledo". Es tal su vínculo con el club que concluye que "si me viene un equipo de 2ª RFEF y me quiere el Toledo, seguramente me quedase". Son días clave para la entidad castellanomanchega, y también nos cuenta que, este año, el club se va a poder permitir "mantener a la base principal de la plantilla".