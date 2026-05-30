Las técnicas "únicas en el mundo" que usan los Potenciano para iluminar el Corpus de Toledo con sus faroles: "No lo hace nadie, y para nosotros es innegociable"

En calle del Ángel número 10, la familia Potenciano está a base de martillo cada día fabricando arte. Todo comenzó hace 76 años, cuando el padre de Concepción comenzó a elaborar faroles de forma totalmente artesanal. Ahora llevan el local Concepción, su marido José Antonio y el hijo de ambos, Hugo, y hacen desde faroles, hasta vidrieras, espejos... Lo que les hace únicos y especiales es que todo lo hacen a mano. Sin ninguna máquina.

Y tienen una estrecha relación con el Corpus de Toledo, ya que sus faroles suelen decorar la ciudad. Este año tienen un gran farol decorando e iluminando la plaza de San Nicolás (en el cruce entre calle Sillería y Alfileritos). Merece la pena ir a verlo, porque es único en el mundo, como prácticamente todo lo que hace esta familia, que tienen faroles en algunos de los palacios más importantes del país como el del Pardo, El Escorial o el Palacio de Aranjuez.

Son arte y talento toledano

Nos trasladamos hasta el local de los Potenciano y nos cuentan que el farol de este año les ha costado "un mes de trabajo", pero para ellos es "un orgullo ver nuestro trabajo en la fiesta más grande de la ciudad".

Tanto Concepción como José Antonio llevan 45 años dedicándose a este negocio familiar, y nos explican que, en realidad, no lo tenían tan pensado: "Mi padre tuvo algún problema de salud y nos tuvimos que meter a ayudar, y de ahí surgió todo". Y no hay mal que por bien no venga, porque Toledo puede enorgullecerse de esta familia de artesanos que son la viva imagen de amor y pasión por un oficio, de esos que ya no quedan. Hugo, hijo de ambos, representa ya la tercera generación familiar, aunque el abuelo de Concepción nos cuenta que "ya era artista", por lo que sería incluso la cuarta generación.

En el centro Concepción, heredera del negocio que abrió su padre. A la derecha su marido José Antonio y a la izquierda el hijo de ambos, Hugo, que representa a la tercera generación familiar dedicada a este negocio. / Juan Luis Martín

Por toda esta trayectoria recibieron recientemente la Tarasca de Honor durante el acto del pregón, por "representar cuatro generaciones de toledanos trabajando en la ciudad en el mundo de la artesanía de los faroles. Reconocemos su trayectoria y buen hacer", explicó Juan Carlos Fernández-Layos, presidente de la Junta Pro Corpus. La familia Potenciano cuenta a este periódico que es "un orgullo por valorar nuestro trabajo".

Y todo lo hacen son sus propias manos o herramientas que ellos mismos han fabricado. En este taller no hay ninguna máquina. Esto es lo que les hace únicos no solo en Toledo, sino en el mundo. El farol en concreto de este 2026 nos explican que "la técnica es totalmente manual. Cortas con ruleta de mano todas las piezas de cristal, después con tijera todas las piezas de chapa, y luego pasamos a repujar y cincelar todos los decorados y relieves. Y luego el montaje".

Dos técnicas que les hacen únicos "en el mundo"

Lo que es 100 % innegociable para ellos es que el trabajo sea manual. Es eso lo que les diferencia del resto y les hace únicos. "Aquí la artesanía no es una técnica, sino una forma de honrar la tradición y crear objetos que trascienden modas", explican. Concepción todavía recuerda su infancia, "me he criado entre el tintineo del martillo de mi padre".

En la imagen superior se aprecia la técnica del cincelado, y en la inferior repujado. Dos formas de trabajar los faroles que para los Potenciano es "innegociable". / Juan Luis Martín

Les hace únicos en el mundo el repujado y cincelado. El repujado y cincelado son dos técnicas que, como nos aseguran, prácticamente solo hacen ellos en el mundo. Lo que se aprecia en la imagen superior es repujar y en la inferior cincelar. Los Potenciano nos cuentan que "hay piezas que no se pueden hacer con una máquina, ya que estas no te repujan ni te cincelan". Y nos explican que "repujar y cincelar es dibujar sobre la chapa de metal, y se hace a golpe de martillo. Por el anverso de la chapa se traza el dibujo que vas a dar y por el reverso tienes que sacar el dibujo. Todo ello a base de martillo, buriles y golpes". Y así hacen cada una de sus obras los Potencianos. Por ello son únicas.

Artesanos como ellos, "casi no quedan en el mundo". Cuentan que artesanos que se dediquen a lo que ellos y trabajen de esta forma "no hay en Toledo. El repujado en un farol te diría que solo lo hacemos nosotros a nivel internacional". Por ello, piensan que es difícil mantener vivo el oficio, aunque ellos llevan muchos años, y los que quedan. El Corpus y todos los toledanos lo agradecen.