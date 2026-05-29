El Vaticano emite un matasellos en homenaje a la Virgen del Rosario de Toledo: cómo conseguirlo

Toledo se enfrenta a unos días cargados de celebraciones, no solo por el Corpus 2026 que hoy inaugura su recinto ferial, también por el Centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Rosario. La Patrona de la capital regional recorrerá sus calles en una procesión extraordinaria, muy esperada por los vecinos. Una ocasión para la que el Vaticano ha querido emitir un sello con su imagen.

El sello que estrena el Vaticano con la imagen de la Virgen del Rosario de Toledo

La Oficina de Correos y Filatelia del Estado de la Ciudad del Vaticano, ha emitido dos matasellos muy especiales. Por un lado, el primero es homenajeando el Viaje Apostólico del Papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio y pasará por Madrid, Barcelona y Canarias. El segundo, será en honor al Centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario de Toledo.

El diseño es la imagen de la patrona toledana con todo detalle, reconocible al momento. Aparece en el lado izquierdo el año 1926, el de su coronación, y en el lado derecho el 2026, para celebrar que se cumplen 100 años de ese momento tan importante. Se completa con las palabras de "Centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario de Toledo " y "Poste Vaticane 30.05.2026", haciendo un círculo alrededor de la imagen en italiano.

El matasellos que el vaticano dedica a la Virgen del Rosario de Toledo / Oficina de Correos del Vaticano

Este homenaje llega a petición el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves. No es la primera vez que la Archidiócesis Primada consigue este tipo de reconocimientos. Las otras celebraciones que consiguieron este logro fueron el Centenario del cardenal Marcelo González Martín, el Año Jubilar Guadalupense o el Centenario del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva.

El matasellos inspirado en la Virgen del Rosario de Toledo tiene un tamaño de 38 milímetros de diámetro. Su función principal estará en las Oficinas Postales del Vaticano para anular material filatélico. Será entre las fechas del 30 de mayo hasta el 4 de julio.

Además, habrá otro bonito homenaje para la ciudad de Toledo. La Catedral Primada y la Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario han editado dos postales conmemorativas. Tienen un número muy limitado de unidades, con solo 100 ejemplares cada una. Las piezas son en referencia tanto la coronación que se vivió en 1926 como del centenario que se celebra este 2026.

Estas postales tendrán en el anverso el sello emitido por la Oficina Filatélica Vaticana con el que celebran el primer aniversario de la elección del Papa León XIV. Sobre él, se ha estampado el matasellos dedicado a la Virgen del Sagrario. Su precio es de 1,35 euros.

Las postales conmemorativas que traeran el matasellos de la Virgen del Rosario de Toledo / Archidiócesis de Toledo

Las postales con el sello y el matasellos conmemorativo están disponibles en la Librería Pastoral Diocesana de Toledo.

El sábado 30 de mayo los vecinos de Toledo también podrán disfrutar del Centenario de la Coronación de la Virgen del Rosario gracias a su procesión extraordinaria. A las 11:00 empezarán su recorrido por los principales puntos del Casco Histórico, como la fachada del Teatro de Rojas, descendiendo por la silueta del Alcázar o por la estrecha calle Tornerías. La salida será desde la Catedral Primada.