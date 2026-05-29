Toledo se convierte este fin de semana en la capital nacional del puzle

Toledo volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro nacional del puzle. La capital acogerá hoy 29 y mañana 30 de mayo el III Torneo Interescolar y el IV Torneo Ciudad de Toledo de Puzles, que reunirán a más de 500 participantes y que, además del componente competitivo, las citas tienen un importante carácter educativo y solidario.

Más de 300 escolares compiten hoy en el Parque de las Tres Culturas. El III Torneo Interescolar permitirá disfrutar de la jornada al aire libre y fomentar una mayor convivencia entre alumnado. Surgió como propuesta para crear una jornada de convivencia, juego y colaboración entre los alumnos de los distintos colegios de nuestra ciudad”, explica Inés Martín Cruz, una de las organizadoras del evento.

Primera edición del torneo interescolar de puzles en Toledo / Cedida

El torneo contará este año con cinco categorías diferentes, desde Infantil hasta Educación Especial. Participarán 10 centros de la capital, como Infantes, Maristas, La Candelaria, Gómez Manrique o San Lucas y María, además del Colegio Ciudad de Toledo y Apace en la modalidad de educación especial. Los escolares competirán por equipos de cuatro integrantes. En la fase clasificatoria deberán completar puzles de 150 piezas, mientras que en la final los mejores tiempos se enfrentarán a modelos de 300 piezas.

El IV Torneo Ciudad de Toledo de Puzles, la antesala del campeonato nacional

La gran cita llegará mañana con el IV Torneo Ciudad de Toledo de Puzles, que reunirá a cerca de 250 participantes en el pabellón Gonzalo Pérez de Vargas. El crecimiento del torneo ha obligado incluso a buscar un recinto más amplio. “Cada año este torneo aumenta su participación y eso nos obliga a buscar nuevos espacios para seguir creciendo”, destaca la organización.

El campeonato contará con tres modalidades: individual, parejas y equipos. En individual y parejas los participantes deberán completar un puzle de 500 piezas, mientras que los equipos afrontarán modelos de 1.000 piezas.

Entre los participantes estará David Corbí, habitual en las grandes competiciones nacionales y presente en todas las ediciones celebradas en Toledo. “Es uno de los torneos más referentes dentro de los torneos españoles. Siempre suele tener una alta participación y acuden algunos de los jugadores más importantes del país”, asegura. Además, este año será "una especie de antesala del Campeonato de España", que se celebrará una semana después en Guadalajara.

II Torneo Ciuddad de Toledo de Puzles / Cedida

La solidaridad, uno de sus aspectos clave

El IV Torneo Ciudad de Toledo volverá a tener un marcado carácter solidario. Toda la recaudación se destinará al Colegio de Educación Especial Ciudad de Toledo, origen además de esta iniciativa. “Necesitábamos reunir fondos para comprar una silla adaptada para una alumna con graves problemas motores”, recuerda Inés Martín Cruz. A partir de ahí nació un torneo que ya ha permitido adquirir columpios vestibulares, comunicadores, tablets adaptadas, pulsadores y diverso material para alumnado con autismo o parálisis cerebral.

Este año el objetivo será rehabilitar la pista deportiva del centro e incorporar materiales sensoriales y juegos adaptados para el recreo y las clases de Educación Física.

Los consejos del puzlero David Corbí para resolver un puzle más rápido

Lejos de ser una afición, el ‘speed puzzling’ se ha convertido en una disciplina competitiva en pleno crecimiento. Existen campeonatos oficiales, ranking nacional, federaciones y torneos internacionales. "El objetivo es completar un puzle en el menor tiempo posible, a contrareloj", resume el puzlero David Corbí.

Los mejores especialistas del mundo son capaces de completar este tipo de puzles en media hora. Y para David Corbí, estos son los consejos clave para resolver un puzle en el menor tiempo posible: