La Casa de Corcho de Toledo no podría construirse hoy en día: las peculiaridades de este edificio del siglo XIX

Se cumple una semana del incendio que impactó a los vecinos de Toledo, la Casa de Corcho, uno de los edificios más queridos por los vecinos, ardía con un complicado fuego. Por suerte, el alcalde ha confirmado que volverá a abrir lo antes posible. Este suceso ha ayudado también para volver a poner en valor la importancia de este edificio y todas sus peculiaridades.

La Casa de Corcho, uno de los edificios más singulares de Toledo

Uno de los edificios más especiales de Toledo es sin duda la Casa de Corcho en el Parque de la Vega. Laura Jiménez es arquitecta y toledana. En declaraciones a La CRónica de Toledo y El Periódico de España explica que es una de las construcciones con más valor patrimonial.

Ya la distribución de sus plantas es llamativa. La cubierta y la estructura de madera son sus elementos más característicos. La forma inclinada del tejado es uno de sus signos de identidad y del tipo de construcciones de su época.

La cubierta es, precisamente, la parte más dañada por el incendio, al ser menos resistente al fuego. Ha quedado totalmente destruida. Los operarios municipales tienen que realizar nuevos informes, así evaluar los daños y el proceso de rehabilitación.

Casa de Corcho, Toledo / Toledo al Descubierto

Otro detalle sorprendente son las escaleras adosadas en el exterior para llegar a la segunda planta. Además, aunque su apariencia exterior lo oculta, la estructura interior es de ladrillo y no de corcho o madera como muchos creen.

Su sencillez constructiva es parte de su valor histórico y arquitectónico. Los materiales son accesibles, pero la dificultad estaría en la mano de obra especializada y las licencias actuales

La función limitada que tiene hace poco viable una construcción de este tipo hoy en día. Sin su antigüedad, perdería parte de su riqueza. "Hoy en día construir una pieza así, sería imposible, sin su valor histórico y patrimonial", cuenta Laura Jiménez.

Uno de los elementos más característicos de este edificio es la utilización del corcho. Aunque es un elemento muy útil, en el caso de este emblemático edificio su función: "Es meramente ornamental", detalla la arquitecta toledana.

En el caso de la Casa del Corcho, este elemento solo tiene una función estética y decorativa. Laura Jiménez argumenta que: "Aunque el corcho es un gran aislante térmico y acústico , al estar en el exterior, con la fachada, no se pueden aprovechar sus propiedades".

Casa de Corcho, Toledo / Toledo al Descubierto

Está convencida de que hasta la parte más afectada por el incendio podrá recuperarse en su totalidad, sin afectar a la estructura que se recuerda: "Estoy segura de la rehabilitación de la cubierta y que se puede volver a abrir", argumenta.

Casualidades de la vida, el fuego se propagaba solo unas horas después de que el Ayuntamiento de Toledo comunicara la adjudicación del contrato para la explotación del establecimiento hostelero. Este emblemático edificio se encontraba en su fase final de obras.

La idea era que se convirtiera en uno de los comercios más importantes del Parque de la Vega, tras su renovación. El alcalde confirmó que la Casa del Corcho volverá a abrir lo antes posible.

Los vecinos de la zona apuntaban a la manipulación de maquinaria con gasolina para explicar el origen del incendio. El alcalde de la ciudad terminó confirmando esa hipótesis, explicando que: "Dos trabajadores del plan de empleo fueron a realizar labores de recarga de gasolina de un generador y lo hicieron dentro de la propia Casa de Corcho, porque ahí se encontraba la gasolina". Por suerte, no hubo heridos.