Procesión histórica de la Virgen del Sagrario en Toledo: recorrido, horarios y claves del evento

Toledo cuenta las horas para empezar su Semana Grande del Corpus Christi. Diez días emblemáticos que, una vez más, volverán a llenar las calles del centro de vecinos y turistas que no se quieran perder la belleza y la magia que envuelve al Casco Histórico por unos días. Uno de los primeros eventos, y también de los más esperados, es la procesión extraordinaria de la Virgen del Sagrario. La Patrona de la capital volverá a recorrer las calles de la ciudad en el año que se celebra el Centenario de su Coronación Canónica.

El sábado 30 de mayo todos los ojos estarán puestos en ella. Su recorrido por el centro de la capital permitirá contemplar escenas especialmente simbólicas. Entre ellas, la Virgen del Sagrario avanzando por la fachada del Teatro de Rojas, descendiendo por la silueta del Alcázar o por la estrecha calle Tornerías. Mientras que el punto álgido de la procesión se dará cita en Zocodover.

El recorrido de la procesión Virgen del Sagrario de Toledo

A las 11:00 horas comenzará la histórica procesión extraordinaria de la Virgen del Sagrario. La Patrona de Toledo partirá de la Catedral tras la Misa Pontifical de las 10:00 horas y contará con la participación de hermandades marianas de toda la Archidiócesis. Recorrerá el corazón del Casco Histórico pasando por lugares tan emblemáticos como Zocodover, donde tendrá lugar el acto central en el cual Monseñor Alejandro Arellano entregará a la Virgen el Lirio de Plata en nombre del Papa León XIV.

Recorrido de la Procesión Extraordinaria Virgen del Sagrario / Toledo Sacro

Asimismo, pasará por el entorno del Alcázar, el Teatro de Rojas o las estrechas calles del centro como Hombre de Palo o Tornerías.

Previo a esta cita, el Rosario de Cristal, que se celebrará en la noche del 29 de mayo, recorrerá el mismo itinerario que la procesión extraordinaria del día siguiente, recuperando de esta manera una de las estampas más esperadas de todo el programa conmemorativo del Centenario.

Se cumplen 100 años de la Coronación Canónica de la Virgen del Sagrario

El 30 de mayo de 1926, Toledo vivió un día histórico. No solo rendía homenaje a su patrona, sino que la ciudad también acogió la presencia de la Corona. Desde primera hora de la mañana, las calles del centro se abarrotaron de público que buscando el mejor lugar pudieran ver desde Zocodover al Príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón, quien tomó parte en los actos solemnes, ocupó su lugar en la Catedral y se integró en el cortejo procesional junto a las principales autoridades civiles y eclesiásticas.

Sin embargo, el itinerario de este año será diferente al del recorrido de 1926. En aquella ocasión, tras pasar por Zocodover, la procesión regresó a la Catedral por la zona norte del Casco Histórico, atravesando calles como Plata, San Vicente o Lorenzana.