Las escaleras mecánicas del Palacio de Congresos vuelven a abrir en Toledo, pero por tiempo limitado

Era una de las grandes reclamaciones de los vecinos de Toledo y por fin se ha hecho realidad. Las escaleras mecánicas del Palacio de Congresos han vuelto a abrir y ya están en funcionamiento, tras varios años fuera de servicio. Una noticia muy celebrada, pero que tiene fecha de caducidad, porque después del Corpus volverán a cerrar para afrontar sus últimas reparaciones.

Las escaleras mecánicas del Palacio de Congresos vuelven a estar en funcionamiento

El Ayuntamiento de Toledo avisó que las escaleras mecánicas del Palacio de Congresos y van a estar en funcionamiento antes del Corpus y así ha sido. Un día antes de la inauguración del recinto ferial de la Peraleda, han vuelto a abrir y ya las pueden utilizar tanto vecinos como visitantes de la capital regional.

Tras varios años fuera de servicio y quejas de los usuarios, está reparación histórica ha llegado a su fin. Desde esta mañana, ya se pueden disfrutar, como ha confirmado la concejal de Obras y Servicios, Parques y Jardines, Loreto Molina. "El objetivo era facilitar el acceso al Casco Histórico durante estas fechas, en las que se celebran en la ciudad acontecimientos como el centenario de la Coronación de la Virgen del Sagrario, y la Semana Grande del Corpus", explicó.

Los trabajos ejecutados han consistido principalmente en la sustitución de los pasamos cerrados, de los cuatro aros de arrastre y de las cuatro correas poly-V. Además, se han rehabilitado los dos peines de la placa superior.

Los vecinos de Toledo ya han utilizdo las escaleras mecánicas del Palacio de Congresos en su reapertura / Ayuntamiento de Toledo

Unas fechas tan señaladas para la ciudad de Toledo ha adelantado la reapertura de las escaleras mecánicas, por ese motivo, es una reapertura de carácter provisional. Una vez que terminen las celebraciones por el Corpus Christi, tendrán que volver a cerrar para afrontar su última fase de obras.

La concejal de Obras ha sido la encargada de confirmar su cierre tras las fiestas: “Una vez pasen esos días, el servicio se interrumpirá durante cuatro semanas para ejecutar la reparación definitiva". Un mes más de espera para disfrutar de este elemento de subida en su totalidad.

La última fase para la recuperación de las escaleras mecánicas del Palacio de Congresos de Toledo incluirá el desmontaje y la limpieza del conjunto total de los peldaños. También se va a desmontar y reponer tanto la cadena principal como la cadena de peldaños.

Esta obra se anunció en el verano de 2025, después de años de quejas de los vecinos. Loreto Molina ha querido recordar la complejidad de esta obra, que fue adjudicada en mayo del año pasado. El objetivo era también reparar otros elementos del Palacio de Congresos, para así evitar las inundaciones y filtraciones a la estructura. Esta problemática era la que ocasionaba las roturas en las escaleras mecánicas y en los ascensores, que estaban siempre fuera de servicio.

Por ello, la concejal ha recordado “que, tras muchos años de inconvenientes, muchos años paradas sin que nadie hiciese nada, este equipo de Gobierno ha venido a dar solución a los problemas de los toledanos”, ha concluido.