Del 1 al 6 de junio
Toledo abrirá las puertas de 46 patios históricos en su ruta por el Casco, con dos nuevas incorporaciones
La Ruta de Patios celebra su 25 aniversario con dos nuevos escenarios que se suman al recorrido y que además contará con la programación cultural más amplia de su historia
Los patios volverán a convertirse en este Corpus Christi en uno de los grandes tesoros ocultos de Toledo. Enclaves que del 1 al 6 de junio abrirán de nuevo sus puertas para mostrar jardines interiores, fuentes y rincones históricos que forman parte de la identidad del Casco Histórico. Y este 2026 no será una edición cualquiera: la Ruta de Patios cumple 25 años con la programación cultural más amplia de su historia.
En total, 46 patios participarán este año en una edición marcada por el aniversario y por la incorporación de dos nuevos espacios al recorrido. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento y el Consorcio de la Ciudad, volverá a llenar de actividad el centro histórico durante la semana grande del Corpus.
46 patios, institucionales y públicos, abrirán sus puertas del 1 al 6 de junio
El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, destacó durante la presentación de la nueva edición del Certamen de Patios que esta edición busca "llenar de vida las calles del Casco" y hará que "podamos vivir y sentirnos protagonistas de la historia de la ciudad", al tiempo que ha destacado que "este año se baten todos los récords de actividades culturales".
Entre las novedades de este año, destacan dos nuevos patios que se incorporarán al recorrido y que amplían aún más la oferta patrimonial de la edición. Estos se encuentran en la calle Recoletos 3, donde en vez de uno habrá dos patios. Mientras que el otro patio está ubicado en la calle Calfileritos 14. Según explicó el presidente de la Asociación de Amigos de los Patios, Andrés León. Todos ellos abrirán sus puertas en horario de lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas y el sábado de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas.
Desde la creación de esta asociación en 2001, León ha recordado que han convocado 24 certámenes en el marco del Corpus Christi, fiesta declarada de Interés Turístico Internacional, que ha permitido la apertura de más de 150 patios distintos con la realización de exposiciones, conferencias, conciertos y actividades artísticas. Una cita que ha contado con la asistencia de miles de personas anualmente, así como la publicación de libros, folletos e información a través de sus redes sociales.
La ruta se complementará con el doble de actividades culturales que en ediciones pasadas
Por su parte, el gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, Jesús Corroto ha destacado que precisamente, por su 25 aniversario, "el Consejo de Administración del Consorcio ha aprobado ampliar la subvención a 11.000 euros para apoyar todas las iniciativas". Asimismo, ha añadido que el Consorcio "sigue trabajando en la mejora de las viviendas del Casco Histórico, de sus patios e infraestructuras y así se mejorarán las viviendas de las 133 familias que han solicitado la subvención este año".
Además, el programa reforzará la presencia de actividades musicales y artísticas en distintos puntos del Casco Histórico, con el objetivo de dinamizar las calles más allá de los espacios monumentales habituales. En concreto, se han programado más del doble que el año pasado. Entre estas, se encuentran espectáculos de rondallas, cantautores, zarzuelas...
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