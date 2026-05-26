RECONOCIMIENTO
Los Premios Teatro de Rojas de Toledo anuncian sus ganadores con Malena Alterio y Pepón Nieto como protagonistas
El Teatro Rojas, uno de los escenarios más importantes de España, ha anunciado los ganadores de su 34ª edición, elegidos por los espectadores
La cultura es una parte fundamental en el día a día de Toledo. La ciudad puede presumir de tener uno de los escenarios más importantes de España: el Teatro Rojas. La institución ha dado a conocer la lista de ganadores en la edición número 34 de sus premios, donde podemos encontrar grandes nombres.
La lista de premiados del Teatro Rojas de Toledo en su edición 34
El Teatro de Rojas de Toledo ya ha dado a conocer la relación de actores, actrices, autores, directores de escena y espectáculos ganadores en la 34.ª Edición de los Premios Teatro de Rojas, correspondientes al año 2025. La esperada Gala de Entrega de Premios se celebrará coincidiendo con el inicio de la Temporada de Otoño, a finales de septiembre o principios de octubre.
Esta lista de homenajeados empieza con uno de los grandes nombres del panorama español. Malena Alterio ha conseguido el galardón a Mejor Interpretación Femenina por 'Los amigos de ellos dos'.
En el caso de Mejor Interpretación Masculina también vemos un actor que ha acompañado a los españoles muchos años a través de la televisión. Pepón Nieto se llevará este galardón, otro de los pesos pesados de la gala por 'La comedia de los errores'. El director de esta obra, Andrés Lima, también se ha llevado el premio de Mejor Dirección Escénica.
Los Premios Teatro Rojas de Toledo entregan a Fernando León de Aranoa, Ignacio del Moral y Javier Hernández-Simón, el galardón de Mejor Texto de Autor Español por la obra de 'Los lunes al sol'. Esta gala también tiene representación local, con la categoría Mejor Espectáculo de Compañías de Castilla–La Mancha, que en esta edición será para 'Cerca del Tajo, en soledad amena', de la Compañía La Máquina Real
En relación a los mejores espectáculos de cada tipo, vemos algunas de las producciones más importantes del pasado 2025:
- Mejor Espectáculo de Teatro es para 'La Desconquista' de la Compañía Ron Lalá.
- Mejor Espectáculo de Danza es para 'El Cascanueces' del Ballet Clásico Internacional
- Mejor Espectáculo Infantil y Familiar (Ex Aequo) es para 'Viaje A Oz. El Musical' de la Trencadis Produccions y 'Beethoven Para Elisa' de Manodesanto Producciones y Teatro Español.
- Mejor Espectáculo de Teatro Lírico (Ópera Y Zarzuela) es para 'Nabucco' de LG Artist Management
- Mejor Espectáculo de Circo es para 'Todo lo posible' de la Compañía Nueveuno
Hay que recordar que los Premios del Teatro Roja de Toledo son otorgados por los propios espectadores de este emblemático escenario. Son casi dos mil personas las que reciben a sus casas la programación de cada temporada y que podían votar a través de internet o presencialmente, gracias a las papeletas habilitadas en la taquilla.
Cada año, este gran teatro toledano prepara una gala muy especial en la que contará con todos los premiados como invitados. Se trata de una ceremonia que suele tener presentadores de relevancia, además de un espectáculo muy entretenido para los asistentes.
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