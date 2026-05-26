Los toledanos volverán a marcar goles en el campo de fútbol Carlos III: todo lo que se debe conocer sobre esta instalación puntera

Toledo y su fútbol están de enhorabuena después de que en la mañana de este martes se inaugurase el campo de fútbol Carlos III, que, en palabras del alcalde Carlos Velázquez, es "un sueño para todos los vecinos por su significado sentimental".

El proyecto, que comenzó en julio del año pasado, ha contado con un presupuesto de 707.278 euros y ha sido posible gracias a la colaboración entre diferentes instituciones como el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades, y la Universidad de Castilla-La Mancha.

El antiguo campo se derribó hace justo 20 años, en 2006, y hasta ahora no se había construido un nuevo campo en sustitución. De hecho, la ciudad llevaba 30 años sin construir uno nuevo.

El nuevo equipamiento deportivo, con unas medidas de 68 x 105 metros, cuenta con certificación FIFA y se trata del "campo más sostenible del mundo", una instalación de última generación concebida para el disfrute de las futuras generaciones. La infraestructura incluye iluminación y sistema de riego avanzados, vestuarios en fase final de ejecución y una capacidad prevista de 900 plazas sentadas distribuidas en distintos módulos de grada.

La infraestructura, que ha sido desarrollada en el marco del proyecto europeo LIFE T4C, tiene el objetivo de mejorar la gestión y el diseño de superficies deportivas, para reducir el impacto ambiental. Entre algunas de sus medidas destacan la optimización del uso del agua, mejora de la eficiencia en el mantenimiento y la adaptaciíon del relleno a la nueva normativa sobre microplásticos.

El campo tiene un césped artificial diseñado con ecolastene como material de relleno, un compuesto desarrollado a partir del reciclaje de plásticos agrícolas, reciclabe y concebido como una alternativa sostenible a los de caucho. Además, sus características físicas evitan su consideración como microplástico, alineándose con la normativa europea y contribuyendo a reducir la contaminación.

También incorpora otros elementos que mejoran su rendimiento, como las canaletas de drenaje avanzadas. Todo lo anteriormente citado prolongará, prometen, su vida útil.

El saque de honor lo ha protagonizado Pedro García Asenjo -con 101 años-, antiguo aprendiz y trabajador de la Fábrica de Armas, cuyo padre participó en la construcción original del campo. / Ayuntamiento de Toledo

Esta actuación constituye la primera fase de un proyecto más ambicioso, ha explicado Velázquez, que es la creación de una gran parcela deportiva en Vega Baja, fruto de la colaboración con la Universidad regional y destinada a convertir este entorno en "un lugar de encuentro, de participación y de convivencia", reforzando la conexión entre el campus universitario y barrios como Santa Teresa.

¿Quién puede usar este campo?

Según nos explican fuentes del ayuntamiento, "el campo pasa a ser una instalación compartida con la Universidad de Castilla-La Mancha y será para uso de los alumnos de la Facultad de Ciendas del Deporte (y para todos los alumnos de la Universidad). Es un campo más del Patronato Municipal Deportivo, y esto quiere decir que los equipos de Toledo jugarán ahí sus ligas. Además, también lo podrán alquilar los vecinos. Es como un campo de fútbol municipal corriente, como el resto que hay en la ciudad".