El hallazgo que deja sin palabras a Alfonso Arús: un Pikachu oculto en una iglesia de Toledo

Las iglesias de Toledo son uno de los grandes puntos de interés turístico de la ciudad, tanto por su impresionante estética como por su gran estado de conservación. Sin embargo, todavía tienen detalles y secretos con los que pueden sorprender a sus visitantes e, incluso presentadores tan conocidos como Alfonso Arús. En su programa de la Sexta 'Aruser@s', han querido alerta de la presencia de un ser desconocido en el monasterio San Juan de los Reyes: el Pokémon Pikachu.

Alfonso Arús descubre el Pikachu que hay escondido en la Iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo

En redes sociales, es habitual que cada poco tiempo se haga viral uno de los detalles más sorprendentes en la Iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo. Se trata de un globo en forma del Pokémon Pikachu que se quedó colgado en una de las bóvedas del monasterio. Ahora, el presentador Alfonso Arús y el resto de colaboradores de 'Aruser@s' han querido mostrar este llamativo elemento.

Toledo puede presumir de grandes monumentos y una "maravilla neogótica", desde hace casi 20 años, tal y como anuncia Alfonso Arús en 'Aruser@s'. Alba Sánchez, una de las colaboradoras, explicó todos los detalles: "Dicen que la gente va allí peregrinando para ver esta figura que lleva allí desde 2007, aproximadamente, porque su origen es incierto". Al parecer, un niño perdió el globo en aquella época y se quedó atascado.

Los que conocen a este invitado de una de las iglesias más conocida de Toledo alertan que lleva ahí desde el año 2007, es decir, casi 20 años en los que no se ha movido. La leyenda urbana cuenta que se trata de un globo que se escapó a un niño y nunca más se supo.

La imagen del Pikachu atascado en una iglesia de Toledo en el programa 'Aruser@s' de Alfonso Arús / La Sexta

Cada poco tiempo, los visitantes que se sorprenden de la presencia del Pikachu rescatan esta historia en redes sociales y ahora ha sido Alfonso Arús desde 'Aruser@s' el encargado. Siempre desata las risas de los usuarios, que no entienden cómo no han quitado el globo en todo este tiempo.

De hecho, este globo ha sobrevivido ya a tanto tiempo que se ha ganado el cariño de los vecinos de Toledo. En redes sociales, varios usuarios comenzaron una iniciativa en la que proponían, de forma irónica, que se declare Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima distinción de protección patrimonial en España.

"Yo más bien mandaría una petición de para que lo canonicen: San Pikachu de todos los santos", "Pikachu puso la última piedra", "Yo propongo soltar uno en cada catedral, por la simetría y tal" o "Una década más y pasará a ser un Pantocrátor" son algunos de los divertidos comentarios que se pueden leer en el vídeo de TikTok.

Así es el monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo

La iglesia de Toledo en la que Pikachu se ha quedado a vivir es el monasterio de San Juan de los Reyes. Está considerado uno de los templos góticos más bellos de España y fue concebido como el lugar de enterramiento de los Reyes Católicos. Una de las maravillas de la provincia, como explica Alfonso Arús en 'Aruser@s'.

Se trata de un monumento que mandaron construir los Reyes Católicos en Toledo, fue una muestra de agradecimiento por la victoria en la batalla de Toro de 1476. Está dedicado a San Juan Evangelista, para reflejar la devoción de Isabel la Católica. Su obra comenzó en 1477 bajo la dirección de Juan Guas y Enrique Egas y, aunque durante la invasión francesa sufrió daños, fue restaurado para albergar en la actualidad a franciscanos.

A los visitantes les gusta especialmente su claustro de dos plantas, con abundante vegetación y artesonados, regalando un espectaculo visial. que hace sentir a los visitantes como en el paraíso. Con una nave única y capillas laterales, se destaca por sus bóvedas estrelladas y su decoración.