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Grave accidente laboral en Toledo: un trabajador herido tras la caída de un paquete de 1.000 kilos

El operario, de 55 años, sufrió lesiones por aplastamiento tras la caída de un paquete de unos 1.000 kilos en una empresa metalúrgica de Quintanar de la Orden

El helicóptero de transporte sanitario del SESCAM aterriza en el helipuerto del Hospital Universitario de Cuenca en un simulacro de emergencia

El helicóptero de transporte sanitario del SESCAM aterriza en el helipuerto del Hospital Universitario de Cuenca en un simulacro de emergencia / SESCAM

Rafa Sardiña

Rafa Sardiña

Toledo

Un trabajador de 55 años resultó herido este martes en un accidente laboral en la localidad toledana de Quintanar de la Orden, en concreto en el Polígono Industrial Alto Losar, tras la caída de un paquete de aproximadamente 1.000 kilos. Según los primeros datos de 112 Castilla-La Mancha, el incidente se produjo en una empresa del sector metalúrgico cuando la carga cayó sobre el operario, provocándole lesiones por aplastamiento. El trabajador fue liberado por sus propios compañeros antes de la llegada de los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, una UVI móvil y un helicóptero sanitario. El herido fue atendido en el lugar por el personal médico y posteriormente trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Toledo para recibir atención especializada.

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