Qué se sabe del incendio de la Casa del Corcho en el Parque de la Vega de Toledo, recién adjudicada

Para los vecinos de Toledo, este fin de semana ha ocurrido una de las peores noticias del año. El incendio de la emblemática Casa de Corcho del Parque de la Vega del viernes a mediodía supuso un duro golpe para la ciudad. Ahora que han pasado los días, toca apuntar las causas y los periodos para su recuperación.

Todo lo que se sabe del incendio de la Casa del Corcho en el Parque de la Vega

El incendio que tanto preocupó a los vecinos de Toledo en la Casa del Corcho del Parque de la Vega comenzó a las 12:20 del pasado viernes. Este momento es especialmente significativo, porque el proyecto se encontraba en la fase final de sus obras de rehabilitación integral del entorno, solo unas horas después de que el ayuntamiento de la ciudad adjudicase su explotación hotelera.

Desde el primer momento, los vecinos de la zona apuntaban a la manipulación de maquinaria con gasolina por parte de unos operarios para explicar este suceso. Los testigos añadían que era un incendio que avanzó muy rápido por la vegetación de la zona.

El incendio de la Casa del Corcho de Toledo, en imágenes / EPE

En un audio que el Ayuntamiento de Toledo compartió con los medios de comunicación, el alcalde de la ciudad terminó confirmando esa hipótesis que manejaban los testigos. Carlos Velázquez explicó: "Visto el informe que realizo Policía Local que traslado a Policía Nacional, se trata de dos trabajadores del plan de empleo, que fueron a realizar labores de recarga de gasolina de un generador y lo hicieron dentro de la propia Casa de Corcho, porque ahí se encontraba la gasolina". Uno de estos operarios se dio cuenta de que su pantalón estaba ardiendo y al intentar sacudirse de ese fuego, creen que fue el momento en el que las llamas se extendieron.

El alcalde ha querido celebrar que no les ha ocurrido nada a los trabajadores, que se encuentran bien y que por suerte este operario solo sufrió daños en su ropa. En el caso del edificio, la planta baja, gracias a que contaba con unos muros bastante sólidos ha quedado salvada por completo, a falta comprobar los forjados y los techos, para lo que se va a realizar una visita técnica hoy lunes para despejar dudas. La planta de arriba ha subido mayores daños y habrá que reconstruirla.

El incendio de la Casa del Corcho de Toledo, en imágenes / EPE

Carlos Velázquez quiso tranquilizar a los vecinos y contó que la reapertura de la Casa de Corcho será lo antes posible. "La recuperación se demorará más tiempo del que teníamos previsto, pero lo importante es que la recuperaremos", confirmó el alcalde, añadiendo que desde hoy van a estar reunidos para afrontar los posibles problemas jurídicos.

Hay que recordar que la reapertura del Parque de la Vega, así como de los comercios que lo van a formar a partir de ahora, estaba prevista para antes del 30 de junio. Las obras y trabajos programados en el parque continuarán desarrollándose con normalidad.

Desde el Ayuntamiento de Toledo están convencidos de que la Casa de Corcho volverá a ser lo que era, gracias al trabajo y la voluntad de todos. El alcalde quiso compartir una anécdota emotiva sobre este suceso tan desagradable: "Me ha dicho un buen amigo antes de comenzar este pregón (del Corpus), quizá en el futuro pueda llamarse también la Casa Fénix, porque les puedo asegurar que resurgirá de sus cenizas y volveremos todos los toledanos a disfrutar".

Este histórico edificio llevaba cerrado 15 años. Se encontraba en la fase final de la renovación, buscando convertirse en el principal comercio hostelero del Parque de la Vega en su reapertura.