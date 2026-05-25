Descubren en Toledo la necrópolis monumental más antigua del interior de la Península, con más de 6.000 años de antigüedad

Illescas (Toledo) tiene la necrópolis más antigua de la Península Ibérica, con más de 6.000 años. Esta es la histórica conclusión a la que ha llegado el estudio 'Nuevas fechas para el surgimiento del fenómeno megalítico en la meseta ibérica: las prácticas funerarias de Valdelasilla, Toledo', liderada por investigadores de la Universidad de Alcalá (UAH) y publicado en la revista 'Cambridge Archaelogical Journal'.

El estudio presenta un análisis de las prácticas funerarias en este yacimiento, que estaba formado por cámaras construidas con madera, piedra y arcilla. Este descubrimiento, que ha tenido lugar en el municipio de Illescas, fue identificado mediante "una excavación preventiva" que abrió "una gran área de 45 hectáreas".

Las estructuras funerarias descubiertas se dividen en dos tipos: fosas y cámaras. Las fosas miden aproximadamente 1,50 metros de diámetro y menos de 1 metro de profundidad, y las fosas entre 2 y 6 metros de diámetro.

El yacimiento tendría 6.000 años / ‘Cambridge Archaeological Journal’

Para los expertos, algo realmente llamativo de este hallazgo es que ha sido totalmente demolido. Donde se encontraban sus rectos actualmente se encuentran las instalaciones de Amazon y Día. Y esto ha levantado la polémica sobre si a la hora de construir -y se descubre un hallazgo de esta magnitud- se debe proseguir con el proyecto o paralizarlo y buscar otra zona en la que levantar estas instalaciones.

La profesora de Universidad de Alcalá, Rosa Barroso, explicó en declaraciones a la agencia EFE que lo más novedoso es que estos enterramientos "en el momento antiguo, ya configuran un espacio organizado y que por eso se habla de necrópolis", y contextualiza este descubrimiento "en un ámbito mucho más amplio, ya que estas construcciones monumentalizadas en el interior peninsular se pensaba que eran tardías".

Además, concluye que "ahora el interior está mostrando los mismos restos y tan antiguos como los que tenemos en el ámbito costero, lo que demuestra que estas comunidades tienen desarrollos paralelos y que, por lo tanto, hay focos independientes de aparición de esa colectividad, de esos monumentos funerarios, tanto en la costa como en el interior peninsular".