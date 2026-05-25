Esto es lo que cobran los artistas por cantar en las fiestas del Corpus Christi de Toledo

Más de 50 artistas se darán cita en Toledo con motivo del Corpus Christi 2026. Dani Martín, Mago de Oz, el concierto de Los40 Principales con Nil Moliner, HIT Corpus o Radio Olé serán algunas de las citas imprescindibles de la semana. En total, el ayuntamiento ha destinado un total de 508.275 euros -del presupuesto total de 645.869 euros- para las actuaciones musicales.

Así lo ha anunciado los responsables de Hacienda, Juan José Alcalde, y Festejos, José Vicente García-Toledano, a los grupos de la oposición en el seno de una Comisión Extraordinaria de Hacienda según recoge 'La Tribuna'. El grueso de esta inversión irá destinado tanto a la contratación de artistas como a la producción técnica de los conciertos. Solo esta última supondrá 234.210 euros del presupuesto total musical.

La programación musical arrancará el 29 de mayo con la tercera edición de HIT Corpus, para el que está previsto que acudan 25.00 personas y que cuenta con un presupuesto de 47.190 euros. Entre los artistas, se encuentran Ballesteros, Alvama Ice o Sofía Cristo.

Dani Martín cobrará cerca de 50.000 euros por su actuación en Toledo

El plato fuerte de esta edición será la presencia de Dani Martín (el viernes 5 de junio). El concierto del exlíder de la banda El Canto del Loco -que roza el sold out- es al evento que más dinero ha destinado el Ayuntamiento. En total, 48.400 euros más el dinero de la taquilla.

El cartel con todos los artistas que actuarán en los conciertos del Corpus de Toledo 2026 / Ayuntamiento de Toledo

Para los amantes del rock, su gran cita será el sábado 30 de mayo. Que traerá uno de los grandes nombres de la programación, con la actuación gratuita de Mägo de Oz, acompañados por ZENOBIA & DEBLER. La banda de folk metal se llevará 36.300 euros por su actuación en la capital.

La Cadena Ser, organizadora de Los40 Pop Toledo y Radiolé Corpus Toledo -que tendrán lugar el miércoles 3 y 7 de junio, respectivamente- contarán con un presupuesto total de 78.650 euros para ambos eventos. Entre los artistas que subirán al escenario en el evento de Los40, se encuentran NIl Moliner, Ruslana, Chiara Oliver, Samurai o Enol entre otros.

También destaca la actuación de la Orquesta Panorama, una de las citas más multitudinarias cada año en las fiestas populares, con un coste de 39.325 euros. Por su parte, el espectáculo de humor “Mentes Peligrosas” tendrá un presupuesto de 24.200 euros.

Asimismo, García Toledo destacó el aumento del presupuesto de este programa: alrededor de 30.000 euros más con respecto al año pasado, entre otras razones, por el aumento de la seguridad. Una programación con nombres propios que convertirá a la capital toledana en uno de los principales focos musicales de Castilla-La Mancha durante la primera semana de junio.