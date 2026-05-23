Arde la emblemática Casa del Corcho del parque de la Vega de Toledo: se investigan las causas

El incendio declarado este viernes en la histórica Casa de Corcho del Parque de la Vega ha marcado una jornada especialmente triste para la ciudad de Toledo. El alcalde, Carlos Velázquez, ha lamentado profundamente lo ocurrido y ha reconocido el impacto emocional que supone para los toledanos ver arder uno de los espacios más emblemáticos del parque, actualmente inmerso en un proceso de recuperación integral impulsado por el Ayuntamiento.

Velázquez ha destacado que la rápida intervención de los bomberos municipales ha sido decisiva para evitar consecuencias aún mayores. “Han llegado de forma inmediata y continúan trabajando para asegurar la zona y extinguir completamente el fuego”, ha señalado el alcalde desde el lugar del suceso, agradeciendo expresamente la actuación de los servicios de emergencia.

A pesar de la magnitud inicial del incendio, que provocó una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, no se han producido daños personales, un aspecto que el alcalde ha considerado prioritario y fundamental.

En estos momentos se investigan las causas del incendio, ya que el inmueble se encontraba en plena fase de obras y rehabilitación tras permanecer cerrado durante aproximadamente quince años. El alcalde ha pedido prudencia hasta que se esclarezcan los motivos del fuego y ha explicado que todavía se está evaluando el alcance real de los daños, especialmente en la estructura del edificio, compuesta por revestimientos de corcho, muros de ladrillo y elementos de madera.

Pese al duro golpe que supone este incendio para el proyecto de recuperación del Parque de la Vega, Velázquez ha trasladado un mensaje de tranquilidad y compromiso, asegurando que la Casa de Corcho volverá a abrir sus puertas. “Los toledanos volveremos a disfrutar de este espacio, aunque tardemos un poco más”, ha afirmado.

El alcalde también ha confirmado que, en principio, el incendio no alterará el calendario previsto para la reapertura del Parque de la Vega antes del próximo 30 de junio y ha subrayado que el fuego apenas ha afectado a otros puntos del recinto, salvo una palmera cercana al inmueble.