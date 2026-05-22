Un solar en desuso en calle Dinamarca, en Toledo, será reconvertido en un complejo de viviendas

Toledo tendrá próximamente más viviendas. Los alrededores de la calle Dinamarca, donde se encuentra un solar vacío, se va a convertir en un proyecto residencial. Así lo asegura La Tribuna de Toledo.

La propietaria de la finca es 'Telefónica de España SAU', y desean modificar el uso de esta parcela para que pase a ser residencial, para en el futuro vender el activo a un promotor inmobiliario. Y sería lo más coherente para todas las partes, ya que este solar de 1.400 metros cuadrados se encuentra actualmente en desuso. Se podría materializar una edificabilidad del terreno en 3.000 metros cuadrados y con una volumetría de hasta 23,50 metros de altura, por lo que se podría construir viviendas de hasta cinco plantas.

Ahora bien, para realizar todo lo anterior deberá compensar este aumento de viviendas en la zona cediendo 450 metros cuadrados de suelo al Ayuntamiento de Toledo en forma de zona verde. Esto último estará a cargo del futuro comprador de la finca.

Se trata de uno de los pocos solares que siguen vacíos y sin un proyecto desarrollado en la zona de Buenavista, y con este plan se pretende también poner fin al desuso que se le está dando a este solar.

La documentación urbanística dibuja un edificio de tipología plurifamiliar aislada, con una ocupación máxima sobre rasante de 717,5 metros cuadrados y posibilidad de ocupar el 100 % del subsuelo para aparcamientos y servicios asociados. Esto permitiría desarrollar varias plantas residenciales sobre una base relativamente compacta, lo que lograría liberar espacio exterior alrededor del inmueble.

La normativa prevista también obliga a incorporar una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados edificables sobre rasante, por lo que se prevé un garaje de dimensiones importantes.

Lo que se conoce hasta ahora es que lo planteado por 'Telefónica de España SAU' cuenta con un informe favorable de los técnicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo, y el siguiente paso sería que lo debatiesen los diferentes partidos políticos el próximo martes en la comisión de Planeamiento.