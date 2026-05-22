Castilla-La Mancha retrasa el inicio de las clases del curso escolar 2026-2027: estas son todas las fechas clave

Con un mes para que terminen las clases... miles de familias de Toledo y del resto de Castilla-La Mancha ya conocen cuándo deberán volver a preparar mochilas, libros y uniformes. La fecha marcada en rojo será finalmente el 8 de septiembre. De esta manera, el calendario escolar del curso 2026-2027 llegará con dos novedades importantes: el inicio lectivo se retrasa respecto a años anteriores y el 8 de enero será no lectivo.

Así lo ha anunciado la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), quien además ha celebrado ambos cambios ya que "estas concesiones son una clara victoria del trabajo y la insistencia sindical. Este día extra en septiembre, aunque mínimo, ofrece un ligero respiro a los equipos directivos y al profesorado para la siempre compleja planificación de los primeros compases del curso", ha apuntado.

Mientras que el día no lectivo del 8 de enero permitirá al alumnado regresar directamente a las aulas tras el fin de semana posterior a Reyes. Una decisión que busca facilitar la conciliación familiar y suavizar el regreso después de las vacaciones navideñas.

De este modo, Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, Bachillerato y Formación profesional básica volverán a las aulas el 8 de septiembre. Mientras que las enseñanzas de Idiomas y los cursos de especialización de FP iniciarán las clases el 23 y 28 de septiembre, respectivamente. La consecuencia de este reajuste es que la finalización del curso será el 22 de junio.

Todos los periodos vacacionales y días no lectivos del curso 2026-2027

El calendario escolar 2026-2027 incluirá dos cambios destacados: el inicio de las clases se retrasa al 8 de septiembre y el 8 de enero será día no lectivo tras las vacaciones de Navidad.

Estos serán los principales periodos vacacionales y festivos previstos en Castilla-La Mancha:

Día de la Enseñanza: 20 de noviembre de 2026

20 de noviembre de 2026 Día no lectivo: 7 de diciembre de 2026

7 de diciembre de 2026 Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027, ambos incluidos

del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027, ambos incluidos Semana Santa: del 22 al 29 de marzo de 2027

del 22 al 29 de marzo de 2027 Corpus: 27 de mayo de 2027

27 de mayo de 2027 Día no lectivo: 28 de mayo

28 de mayo Día de Castilla-La Mancha: 31 de mayo de 2027

31 de mayo de 2027 Festivos nacionales y regionales: se sumarán además las 10 festividades oficiales establecidas en el calendario laboral estatal, dos fiestas locales fijadas por el Ayuntamiento de cada municipio y otros dos días de libre disposición propuestas por la Consejería

En total, el calendario suma 177 días lectivos para las enseñanzas generales, dos por encima del mínimo legal (175) que exige la LOE para las enseñanzas obligatorias.