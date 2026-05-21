Toledo abre el plazo de preinscripción para las Escuelas Infantiles Municipales 2026/2027 con 338 plazas disponibles

Las familias toledanas ya pueden preparar el próximo curso escolar para los más pequeños de la casa. El Ayuntamiento de Toledo ha abierto el plazo de preinscripción para las escuelas infantiles municipales de cara al curso 2026/2027, una convocatoria que contará con un total de 338 plazas repartidas entre los tres centros municipales de la ciudad: Ana María Matute, Gloria Fuertes y Casco Histórico. El proceso permanecerá abierto hasta el próximo 12 de junio.

El programa cuenta con un presupuesto total de 220.000 euros, financiados únicamente con fondos municipales. Las preinscripciones se podrán hacer a través de los correos electrónicos facilitados en las Bases Reguladoras o presencialmente.

El anuncio fue dado por el concejal de Educación, Daniel Morcillo, quien se mostró muy satisfecho tras la apertura de las preinscripciones y quiso “agradecer a las trabajadoras de las diferentes Escuelas Infantiles Municipales la labor encomiable y vocacional que realizan”. Unos centros que atienden a niños durante la etapa educativa de 0 a 3 años.

En total, 338 plazas distribuidas entre tres escuelas

Para el curso 2026/2027 se ofertarán en total 338 plazas. La Escuela Infantil Ana María Matute, ubicada en el barrio de Santa María de Benquerencia, y la escuela Gloria Fuertes concentrarán buena parte de la oferta: 131 plazas en cada uno de los centros, mientras que el centro de Casco Histórico tendrá un total de 76 plazas.

Según explicó el Ayuntamiento, las solicitudes podrán presentarse tanto de forma presencial -de 9:00 a 12:00 horas- como telemática y deberán ir acompañadas de la documentación correspondiente. Entre los criterios de baremación se tendrán en cuenta aspectos como la situación laboral y familiar, la renta o el empadronamiento en la ciudad. El procedimiento seguirá un sistema similar al aplicado en cursos anteriores. El documento de solicitud se podrá descargar a través de este enlace.

La tarifa mensual por alumno es de 280 euros y la inversión que realiza la concejalía de Educación, a partir del 1 septiembre con el nuevo contrato, es superior al millón de euros cada año.