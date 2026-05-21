Este será el primer colegio de Toledo con climatización en todas sus aulas de Infantil y Primaria: acaba de cumplir 50 años

En su momento fue el primer colegio en tener un pabellón deportivo en la provincia, y ahora, en el que es su 50 aniversario, el CEIP Alfonso VI volverá a hacer historia como primer centro escolar público de Toledo con climatización en todas sus aulas de Infantil y Primaria. Un hecho que, según las previsiones, se hará realidad al inicio del próximo curso.

Las obras, que comenzarán en el mes de julio, fueron anunciadas por el alcalde, Carlos Velázquez, durante el acto celebrado durante la jornada de ayer en el centro, al que también asistieron la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Durante la celebración Velázquez quiso felicitar a quienes han formado parte de la historia del colegio, tanto profesorado, como familias, alumnos y personal no docente, extendiendo también ese reconocimiento a conserjes, personal de cocina, limpieza y a las asociaciones de madres y padres. "Un centro tan importante para Toledo y estrechamente vinculado al crecimiento de los barrios de Palomarejos y Buenavista, un centro que creció junto con la propia ciudad y ha sido referente de enseñanza, educación y compromiso con su entorno”, resumió.

Asimismo, el alcalde ha recordado el carácter reivindicativo y transformador del centro, comparándolo con el espíritu vecinal del barrio de Palomarejos, cuya asociación celebró recientemente su 50 aniversario, recordando hitos del centro como la consecución del primer pabellón deportivo escolar de la provincia o mejoras históricas como el comedor, la biblioteca o el cineclub.

Con 50 años de historia, el CEIP Alfonso VI fue el primer centro escolar público en tener un pabellón deportivo en la provincia / Ayuntamiento de Toledo

También destacó el legado del colegio a través de antiguos alumnos que han llevado el nombre de Toledo a lo más alto del deporte, como el olímpico Javier Noriega o el campeón del mundo de aguas abiertas Jaime Marqués, ambos formados en el centro.

El CEIP Gómez Manrique, del barrio del Polígono, será el siguiente

En el acto de celebración del 50 aniversario del centro educativo Velázquez, anunció que el próximo colegio en el que se actuará será en el CEIP Gómez Manrique del barrio de Santa María de Benquerencia. Una reafirmación del compromiso por parte del Ayuntamiento de avanzar progresivamente en la mejora de las condiciones de los centros educativos públicos de la ciudad, según señalan fuentes municipales.

"Estamos trabajando para que poco a poco tengamos climatizadas todas las aulas de Infantil y Primaria de todos los colegios públicos de la ciudad, sabiendo que no es una competencia municipal”, ha explicado Velázquez. Por el momento, el Ayuntamiento ha solicitado la correspondiente subvención para este proyecto.

En este sentido, el alcalde explicó que esta actuación será posible gracias a la convocatoria de ayudas impulsada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con financiación europea para la climatización de centros educativos, una subvención que cubre parte de la actuación, pero no su totalidad. En concreto, Velázquez señaló que la ayuda financia “el 85% de la parte subvencionable”, circunscrita fundamentalmente a las aulas de Infantil y Primaria, si bien ha precisado que quedan fuera costes como el proyecto técnico y otros trabajos asociados a la ejecución, “estaríamos hablando aproximadamente de un 50% del coste total”, explicó.