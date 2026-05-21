OCU: en Toledo el pescado en bandeja es más caro tras el fin de la pescadería tradicional en Mercadona

Comprar pescado fresco ya no es igual en muchos supermercados de Toledo. La desaparición progresiva de las pescaderías tradicionales y su sustitución por bandejas refrigeradas listas para cocinar ha cambiado la forma de llenar la cesta de la compra. Más rapidez, menos colas y productos ya limpios y preparados. Pero también, según alerta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), supone un incremento del precio en algunos de los pescados más consumidos.

El estudio publicado esta semana por la organización analiza precisamente cuánto más paga el consumidor por comprar pescado en bandeja frente al mostrador tradicional. Y las conclusiones apuntan directamente al nuevo modelo implantado por cadenas como Mercadona, que ya ha comenzado a eliminar sus pescaderías convencionales para apostar por productos envasados y de libre servicio. Un cambio que, según la OCU, sí termina repercutiendo en el bolsillo, especialmente en pescados pequeños como la dorada o la lubina.

¿En qué pescados se notará un incremento mayor?

El informe, elaborado tras comparar precios en diez cadenas de supermercados (Ahorramás, Alcampo, Aldi, BM, Carrefour, Dia, Hipercor, La Despensa, Lidl y Mercadona) durante el mes de abril, concluye que la dorada fileteada en bandeja cuesta de media un 27% más que la pieza entera adquirida en pescadería tradicional, alcanzando precios habituales de entre 22,49 y 23,95 euros por kilo, frente a la pieza entera que oscila entre 8,95 y 9,95 por kilo. En el caso de la lubina, el sobreprecio puede alcanzar el 45%, pasando de su precio habitual entre 10 y 12 €/kg a 22,79 - 25,95 €/kg en formato fileteado en bandejas.

Pescadería en los supermercados de Dia / DIA

Mientras que en especies más grandes como la merluza o el salmón, las variaciones entre bandeja y mostrador son mucho menores cuando se comparan cortes equivalentes.

¿Qué ventajas tiene esta "transformación silenciosa"?

La organización explica que parte de esa diferencia se debe a la manipulación y preparación previa del producto, aunque insiste en que la comodidad tiene un precio evidente para el consumidor. Frente al mostrador clásico, donde el cliente podía elegir la pieza, pedir cortes específicos o ajustar cantidades, el formato en bandeja apuesta por la rapidez y la estandarización.

Para las cadenas de distribución, este modelo presenta numerosas ventajas: se eliminan colas, se optimiza el espacio y se reduce la necesidad de atención personalizada. Además, supone la estandarización del producto, al tener mismos cortes y tamaños similares, lo que facilita aspectos de logística.

Unos aspectos de los que también se verán beneficiados los consumidores. Sin embargo, y a pesar de la comodidad, el cambio implica renunciar a algunos servicios muy valorados por los clientes habituales de pescadería: pedir cortes específicos, consultar dudas o recibir recomendaciones. Además de que el sistema de bandejas supone una oferta más limitada al de la pescadería tradicional.

Un cambio que notarán más los consumidores de pescados pequeños donde la diferencia de precio puede ser considerable. Mientras que, en pescados grandes y cortes básicos, comprar en bandeja apenas modificará el coste final.