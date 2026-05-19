Toledo lucha ya con la temida mosca negra: utiliza por primera vez drones en las riberas del Tajo

Con la llegada del calor, y en una semana donde se prevé que las temperaturas alcancen los 30 grados, Toledo ha activado su ofensiva contra uno de los insectos más molestos del verano: la mosca negra. El Ayuntamiento ha comenzado un nuevo tratamiento preventivo en las riberas del río Tajo utilizando, por primera vez, drones especializados para aplicar el producto biológico sobre el cauce fluvial.

La actuación se ha desarrollado durante la jornada en distintos puntos del río: en las riberas del Tajo a la altura de Tenerías y aguas arriba, en el entorno del barrio de Santa María de Benquerencia. El concejal de Medioambiente, Río Tajo y deportes, Rubén Lozano ha asistido al inicio de este tratamiento específico, el cual "actúa de manera preventiva en un momento clave del ciclo biológico de este insecto, aprovechando el periodo de aparición de las larvas para minimizar sus efectos antes del verano”.

Un trabajo preventivo de cara a los meses más calurosos

El objetivo es claro: reducir la presencia de la mosca negra antes de los meses de mayor incidencia, especialmente en los meses de verano -donde las temperaturas máximas diarias oscilan entre los 31 °C y los 35 °C- y se produce la apertura de las piscinas, momento en el que tradicionalmente se registran más molestias derivadas de este insecto.

El objetivo principal es reducir la presencia de la mosca negra antes de los meses de mayor incidencia, especialmente en los meses de verano / Pinterest

La mosca negra se ha convertido en los últimos años en uno de los principales problemas estacionales en numerosos municipios bañados pro ríos. A diferencia del mosquito común, este insecto no pica, sino que muerde la piel para alimentarse de sangre, provocando heridas dolorosas, inflamación e incluso reacciones alérgicas.

Un tratamiento biológico respetuoso con el medio ambiente

La principal novedad de este año es la utilización de drones para acceder a puntos complicados del río, ya que el caudal y las características del río Tajo hacía especialmente compleja la aplicación manual del tratamiento. La tecnología aérea permitirá ahora actuar con mayor precisión sobre áreas estratégicas del cauce.

El biólogo y delegado de la empresa Lokimica en Madrid, Agustín Cordobés, detalló que el tratamiento utiliza un producto biológico autorizado por el Ministerio de Sanidad “totalmente seguro para las personas y el entorno natural”. De manera que este actúa únicamente sobre las larvas de mosca negra y mosquitos, sin afectar al resto del ecosistema fluvial.

Las actuaciones se toman de manera preventiva en un momento clave del ciclo biológico de este insecto, aprovechando el periodo de aparición de las larvas / Ayuntamiento de Toledo

Además, desde el Consistorio recuerdan que esta intervención forma parte del calendario habitual de control de plagas que se desarrolla cada año en Toledo. Tras esta primera aplicación, técnicos especializados realizarán muestreos quincenales para comprobar la evolución de la población de insectos y valorar si son necesarias nuevas actuaciones durante el verano.