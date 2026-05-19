Rebaja en la farmacia: casi un millón de trabajadores en Castilla-La Mancha pagará menos con el nuevo copago

Ir a la farmacia dejará de suponer el mismo gasto para todos los bolsillos. El nuevo copago en las farmacias de España aprobado por el Gobierno introduce más tramos de renta y límites mensuales de gasto, una modificación que afectará especialmente a trabajadores y pensionistas con ingresos bajos y medios. Una reforma de la que se verán beneficiados cerca de un millón de trabajadores de Castilla-La Mancha.

En Castilla-La Mancha, donde según los últimos datos de afiliación hay alrededor de 900.000 trabajadores, buena parte de ellos pasarán a integrarse en nuevos tramos más beneficiosos. El cambio afectará especialmente a empleados con salarios moderados, familias y pensionistas con ingresos ajustados.

Estos son los nuevos tramos comprendidos

La medida incluida en la reforma del sistema sanitario y farmacéutico, busca ajustar el copago a la capacidad económica real de cada usuario. Hasta ahora, muchos trabajadores con rentas medias compartían el mismo porcentaje de aportación que personas con ingresos notablemente superiores. Con el nuevo modelo, el sistema gana escalones intermedios y rebaja especialmente el gasto para las rentas bajas y medias.

La principal novedad es que el sistema pasa de tres a seis tramos para la población trabajadora. Hasta ahora, quienes ingresaban menos de 18.000 euros anuales pagaban el 40% del precio de sus medicamentos; los que superaban esa cifra y no llegaban a 100.000 abonaban el 50%; y quienes superaban los 100.000 euros pagaban el 60%. Con la reforma, los tramos quedan divididos entre rentas inferiores a 9.000 euros; de 9.000 a 18.000; de 18.000 a 35.000; de 35.000 a 60.000; de 60.000 a 100.000; y más de 100.000 euros anuales

De esta forma, los ciudadanos que ingresen entre 0 y 9.000 euros anuales tendrán un límite de 8,23 euros al mes, mientras que quienes perciban entre 9.000 y 18.000 euros abonarán un máximo de 18,52 euros. De 18.000 a 34.999 euros y las de 35.000 a 59.999 euros pagarán el 45 %, pero las primeras no superarán los 61,75 euros al mes, mientras que para las segundas no hay ningún tope mensual. El tramo de 60.000 a 99.999 euros abonará el 50 % de su medicación, sin techo máximo, y el sexto tramo, correspondiente a rentas superiores, pagará el 60 %, también sin topes mensuales.

Los pensionistas también verán cambios. Aunque se mantiene el pago del 10% del medicamento para la mayoría, se crean nuevos límites mensuales según ingresos: de 0 a 18.000 euros un tope mensual de 8,23 euros, de 18.000 a 60.000 euros un tope de 13,37 euros; de 60.000 a 100.000 euros un tope de 18,52 euros y más de 100.000 euros un tope mensual de 61,75 euros. La reforma mantiene además la gratuidad para colectivos vulnerables, beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, personas desempleadas sin prestación o pacientes afectados por determinadas situaciones especiales.

Según los datos de distribución salarial, en Castilla-La Mancha el salario medio bruto anual se situó en 24.886 euros en 2023. En total, en este curso se realizaron 1.066.343 declaraciones de la renta y de estas la inmensa mayoría correspondía a trabajadores que ingresaron menos de 60.000 euros, según los datos recogidos por la Agencia Tributaria. En el desglose de la distribución salarial, tan solo el 10% superó la remuneración de los 43.456 euros, correspondiente a poco más de 100.000 declarantes, mientras que el 90% de la población contó con un umbral de ingresos menor.