De forma gradual
Ya es oficial: ya puedes pagar en comercios con Bizum usando tu móvil en Toledo
Su implantación en establecimientos y restaurantes será de forma gradual, dependiendo de las entidades bancarias
Bizum se estrena esta semana en muchos comercios físicos de Toledo. La popular aplicación, utilizada hasta ahora sobre todo para enviar dinero entre particulares, comienza su desembarco en tiendas, bares y restaurantes de la capital como nuevo método de pago. De forma gradual, los clientes podrán pagar compras cotidianas -desde un café o la barra de pan hasta la compra del supermercado- directamente con el móvil, sin necesidad de tarjeta bancaria ni efectivo.
Tas haberse asentado como un método de pago online, el nuevo sistema -integrado ya en buena parte de las aplicaciones bancarias- hará posible pagar a través del móvil.
Cómo funciona el pago mediante Bizum
El sistema funcionará a través de Bizum Pay y permitirá realizar pagos acercando el teléfono al terminal, igual que ocurre con el contactless tradicional. La implantación dependerá de cada entidad financiera por lo que la llegada será progresiva en tiendas, bares y restaurantes de Toledo.
El sistema busca competir directamente con otros métodos de pago móvil como Apple Pay o Google Wallet, aunque con una diferencia clave: Bizum está vinculado directamente a la cuenta bancaria del usuario y no requiere aplicaciones externas.
¿Qué supone para los comercios?
Esta noticia también tiene un aspecto positivo para los comercios. Y es que pagarán una comisión menor que la que tienen con los pagos con tarjeta, ya que con el uso de Bizum no actuarán intermediarios como Mastercard o Visa. La Terminal Punto de Venta (TPV) podrá contar con ambos sistemas y serán los propios comercios quienes tomen la decisión de integrar uno u otro dependiendo de las preferencias de sus clientes.
A finales de año, se espera que este nuevo sistema esté implementando en España. Una novedad que llega en un momento en el que Bizum atraviesa su mayor expansión desde su creación. La aplicación española superó en 2025 los 30 millones de usuarios en el país -un total de 1.237 millones de operaciones- y se ha convertido en uno de los métodos de pago más utilizados a nivel nacional, especialmente entre jóvenes y consumidores habituales del comercio digital.
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