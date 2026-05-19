La INTERPOL se reunirá en Toledo este miércoles y jueves, y la ciudad estará blindada con cerca de 200 agentes

La INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal) -y la mayor organización policial del mundo- estará en Toledo el próximo miércoles y jueves. Durante ambos días se celebrará en la ciudad la 53ª Conferencia Regional Europa de INTERPOL, que va a reunir a mandos policiales de medio centenar de países, con unos 200 invitados.

Se celebrará en el Hotel Eurostars, ubicado en el Palacio de Buenavista. Son dos meses de preparación los que han costado dicho evento, y para que todo transcurra con normalidad y máxima seguridad la Policía Nacional desplegará un equipo de unos 180 agentes. La ciudad de Toledo estará totalmente blindada. Máxima seguridad.

El inspector jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Gómez Fernández, ha presentado este martes el dispositivo a los medios de comunicación.

Hasta diez unidades especializadas de la Policía Nacional participarán

El operativo durará cuatro días y participarán diez unidades de la Policía Nacional. Algunas de ellas serán las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de Toledo y Albacete o el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de Talavera de la Reina (Toledo) y Toledo.

Además, durante los dos días en los que se celebrará dicho evento, medios aéreos sobrevolarán la ciudad para asegurar que la seguridad es máxima. Antes del comienzo, el principal objetivo de la Policía es asegurar la correcta inspección de todos los edificios y sus alrededores. En estas tareas colaboran las Unidades de Subsuelo.

La Interpol es la mayor organización policial del mundo La Interpol es la mayor organización policial del mundo, ya que agrupa a 196 Estados y se reúne periódicamente para reforzar sus alianzas y engrasar mecanismos de cooperación eficaces contra las nuevas amenazas.

A esta conferencia asistirá el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, además de otras personalidades como Fernando Grande-Marlaska -ministro del Interior-, que clausurará el evento el jueves por la tarde (17:30 horas). El encuentro contará además con la presencia del Vocal miembro del Comité Ejecutivo de las Américas, el representante de Canadá, y Australia, Brasil y Benín como países miembros de INTERPOL.

En esta conferencia se abordarán, entre otras cuestiones, la lucha contra las redes de delincuencia organizada, el abuso sexual infantil en la red, la ciberdelincuencia, la lucha contra los centros de estafas, las amenazas emergentes de drogas en Europa y la trata de personas.