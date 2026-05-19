La Aemet advierte: llega el calor sofocante a Toledo con noches tropicales y temperaturas "propias de julio"

Si en marzo mayea, en mayo marcea... El refrán parece haberse cumplido este año en Toledo después de un inicio de primavera marcado por las lluvias, el ambiente fresco y la inestabilidad climática. Sin embargo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la provincia se prepara ahora para un giro radical del tiempo con temperaturas más propias del mes de julio en la recta final de mayo. La previsión meteorológica anuncia una subida notable de los termómetros durante los próximos días, con máximas que alcanzarán los 35 grados y mínimas cada vez más altas.

Será a partir de este próximo jueves cuando la capital de Castilla-La Mancha superará de forma continuada los 30 grados, dejando jornadas de calor intenso poco habituales para esta época del año. Pero uno de los aspectos más llamativos es la llegada de las primeras "noches tropicales", que se produce cuando la temperatura mínima nocturna no baja de los 20 grados, lo que puede dificultar el descanso y que es más habitual durante los peores meses del verano.

Según las previsiones de la Aemet, Toledo podría registrar esas primeras noches tropicales entre el viernes y los últimos días de la próxima semana, con mínimas de 20 grados. El contraste con semanas anteriores será especialmente notable, ya que durante buena parte de marzo y abril, la lluvia y el ambiente fresco dejaron imágenes poco habituales para la primavera. No obstante, ahora el escenario cambia por completo con temperaturas altas y sin precipitaciones.